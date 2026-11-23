أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق النسخة الثامنة من المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسي 2026م/2027م، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجمالي جوائز مالية يصل إلى 300 ألف جنيه، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية، ودعم جهود بناء الوعي وتنمية قدرات النشء والشباب.

وتستهدف المسابقة مختلف فئات المنظومة التعليمية، بما يشمل القيادات التعليمية والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، إلى جانب طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بما يتيح مشاركة واسعة من المجتمع التعليمي في فعالياتها وتحقيق أهدافها التربوية والثقافية.

ثمانية فروع للمسابقة وجوائز للتميز المؤسسي

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة تتضمن ثمانية فروع، إلى جانب جوائز مخصصة للتميز المؤسسي، وتبلغ قيمة جوائزها المالية الإجمالية 300 ألف جنيه، تُصرف من الموارد الذاتية للوزارة، بما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع البحث العلمي وتحفيز المشاركين على تقديم أعمال بحثية تسهم في نشر المعرفة وترسيخ القيم الإيجابية.

وتأتي المسابقة في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصهما على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الدينية والتعليمية، وتفعيل دورهما في بناء الوعي وتنمية قدرات الطلاب والشباب، بما يدعم إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

مواجهة التطرف وبناء الإنسان وصناعة الحضارة أهداف المسابقة

وأكدت الوزارة أن إطلاق النسخة الثامنة من المسابقة يأتي في ضوء استراتيجيتها القائمة على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في مواجهة التطرف الديني، ومواجهة التطرف اللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة، وهي المحاور التي تستهدف تعزيز الوعي الصحيح وترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.

كما تتسق المسابقة مع وثيقة تجديد الخطاب الديني وتوصيات منتدى مصر الأول 2026م، بما يعزز دور البحث العلمي في تنمية الوعي المجتمعي، وترسيخ الانتماء والقيم الوطنية، وإعداد أجيال تمتلك القدرة على التفكير والبحث والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

ودعت وزارة الأوقاف الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسابقة وفروعها وشروط المشاركة إلى الاطلاع على التفاصيل المنشورة عبر موقعها الرسمي