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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي يكشف تطورات جديدة بشأن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن اقتراب محمود صلاح ومهند الشامي من التواجد في قائمة النادي الأهلي لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى إمكانية انضمام أحدهما فقط.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمود صلاح ومهند الشامي بنسبة كبيرة جدًا سيكونان ضمن حسابات الأهلي قبل مباراة القمة، مع احتمالية تواجد لاعب واحد فقط منهما في القائمة النهائية.

وأضاف أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، ينتظر محمود صلاح ويرغب في دمجه مع الفريق سريعًا، بينما قد يكون لمهند الشامي دور كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الغموض المحيط بموقف أحمد نبيل كوكا من المشاركة في المباراة.

وأوضح كريم رمزي أن كوكا خاض مرانًا واحدًا فقط بعد تعافيه من الإصابة، لافتًا إلى أن موقفه النهائي من المشاركة أمام الزمالك سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث القمة.

كريم رمزي محمود صلاح مهند الشامي الأهلي منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز

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