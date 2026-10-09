محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل في الدوري التركي

حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن شهر سبتمبر، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه خلال منافسات الشهر الماضي.



وجاء تتويج محمد صلاح بالجائزة بعد تألقه اللافت بقميص طرابزون سبور، حيث سجل 4 أهداف خلال 3 مباريات في الدوري التركي خلال شهر سبتمبر، وكان أبرزها تسجيل ثلاثية «هاتريك» في شباك جالاتا سراي، ليواصل تقديم مستويات قوية منذ انضمامه إلى الفريق.

علي الجانب الاخر يخوض فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة مرتقبة أمام نظيره سامسون سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي، في لقاء يسعى خلاله الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

وتقام المباراة على ملعب سامسون الجديد، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة النجم المصري محمد صلاح، الذي يأمل في مواصلة تألقه والمساهمة في قيادة فريقه نحو تحقيق انتصار جديد في مشواره بالمسابقة.