قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا.. من حفاوة الاستقبال إلى عمق العلاقات| فيديو
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
أسعار الوقود تضرب شركات الطيران الأوروبي.. إيزي جيت تلغي آلاف الرحلات
جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"
غيوم وأمطار بشرم الشيخ.. رياح وأجواء غائمة ورفع درجة الاستعداد بجنوب سيناء
فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026.. قيمة الاستهلاك وطرق السداد
شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يزعم مقـ تل عدد من قادة المقـ اومة في فلسطين
محمد الحلو يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل و ينتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء| فيديو خاص
بعد استهداف مطار الرياض.. تحذيرات أمريكية وأوروبية من السفر إلى الشرق الأوسط
قافلة مساعدات من بيت الزكاة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يفاجئ محمد صلاح بتصريح مثير عن انتقاله إلى طرابزون سبور

محمد صلاح وبيب جوارديولا
محمد صلاح وبيب جوارديولا

دعم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، قرار النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى طرابزون سبور التركي، معتبرًا أن هذه الخطوة مناسبة لمسيرته الكروية، رغم الانتقادات التي طالت اللاعب بسبب اختياره الدوري التركي.

وذكرت صحيفة تقارير، نقلًا عن تصريحات منسوبة إلى جوارديولا عبر شبكة «Haberts» التركية، أن المدرب الإسباني يرى أن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور كان القرار الصائب بالنسبة له.

وقال جوارديولا: «ربما يعتبر البعض أن الدوري التركي أقل مستوى، لكن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور كان القرار الصائب بالنسبة له».

جوارديولا يدعم قرار صلاح بعد مسيرته مع ليفربول

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل المثار حول قرار محمد صلاح مغادرة ليفربول وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، بعدما حقق العديد من النجاحات والألقاب خلال مسيرته مع النادي الإنجليزي.

وكان انتقال صلاح إلى طرابزون سبور قد أثار نقاشًا واسعًا، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، إلى اختيار اللاعب، معتبرًا أن بإمكانه مواصلة اللعب في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

في المقابل، تعكس التصريحات المنسوبة إلى جوارديولا وجهة نظر مختلفة بشأن مستقبل النجم المصري، إذ تركز على أهمية اختياره الشخصي للمرحلة المقبلة من مسيرته، وقدرته على مواصلة تقديم الإضافة داخل الملعب.

ويظل محمد صلاح أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعربية، وسط ترقب لما سيقدمه مع طرابزون سبور خلال الفترة المقبلة.

بيب جوارديولا محمد صلاح طرابزون جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

فتوح

عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح

الزمالك

المستوى A .. تحركات جديدة من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

مسئولية الكلمة.. خطيب المسجد الحرام: ما تكتبه أو تشاركه عبر المنصات الرقمية تحاسب عليه

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: جنودنا البواسل جسدوا الإيمان والأخذ بالأسباب في تحقيق النصر

خطيب المسجد الحرام

تستوجب الشكر.. خطيب المسجد الحرام: الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل من النعم

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد