جوارديولا يفاجئ محمد صلاح بتصريح مثير عن انتقاله إلى طرابزون سبور

دعم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، قرار النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى طرابزون سبور التركي، معتبرًا أن هذه الخطوة مناسبة لمسيرته الكروية، رغم الانتقادات التي طالت اللاعب بسبب اختياره الدوري التركي.

وذكرت صحيفة تقارير، نقلًا عن تصريحات منسوبة إلى جوارديولا عبر شبكة «Haberts» التركية، أن المدرب الإسباني يرى أن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور كان القرار الصائب بالنسبة له.

وقال جوارديولا: «ربما يعتبر البعض أن الدوري التركي أقل مستوى، لكن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور كان القرار الصائب بالنسبة له».

جوارديولا يدعم قرار صلاح بعد مسيرته مع ليفربول

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل المثار حول قرار محمد صلاح مغادرة ليفربول وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، بعدما حقق العديد من النجاحات والألقاب خلال مسيرته مع النادي الإنجليزي.

وكان انتقال صلاح إلى طرابزون سبور قد أثار نقاشًا واسعًا، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، إلى اختيار اللاعب، معتبرًا أن بإمكانه مواصلة اللعب في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

في المقابل، تعكس التصريحات المنسوبة إلى جوارديولا وجهة نظر مختلفة بشأن مستقبل النجم المصري، إذ تركز على أهمية اختياره الشخصي للمرحلة المقبلة من مسيرته، وقدرته على مواصلة تقديم الإضافة داخل الملعب.

ويظل محمد صلاح أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعربية، وسط ترقب لما سيقدمه مع طرابزون سبور خلال الفترة المقبلة.