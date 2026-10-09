شوبير يثير الجدل بسؤال عن نجم قمة الأهلي والزمالك

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا على متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن اللاعب المتوقع تألقه خلال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: «مين اللاعب اللي تتوقع يتألق في قمة الأهلي والزمالك؟».

ويترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، وسط توقعات الجماهير بشأن اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وخطف الأنظار خلال اللقاء.

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرًا من مشجعي الفريقين، بعدما أعلنت شركة تذكرتي نفاد جميع تذاكر القمة، في ظل الإقبال الكبير على حضور المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري عبر قناة «أون سبورت»، التي تقدم بثًا مباشرًا للمواجهة، إلى جانب استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الأهلي والزمالك السابقين لتحليل أحداث المباراة.

الأهلي والزمالك يخوضان بروفة أخيرة قبل القمة



ويخوض الأهلي والزمالك القمة المرتقبة بعد خوض مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد