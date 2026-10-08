شوبير يكشف مفاجآت في حسابات معتمد جمال للقمة.. الدباغ كلمة السر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفكير معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، في التشكيل والطريقة التي سيخوض بها مواجهة الأهلي المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن معتمد جمال يدرس إجراء بعض التغييرات على طريقة لعب الزمالك أمام الأهلي، خاصة في ظل تألق عدي الدباغ مع منتخب فلسطين.

وأوضح: «عدي الدباغ ماشي كويس مع منتخب فلسطين، هو بيضطر يلاعبه ناحية اليمين، يبدو إنه هيعيد التفكير ويلعبه رأس حربة».

وأضاف: «معتمد بيلعب بطريقة 4-2-3-1، هل ممكن يغيرها لـ4-4-2؟ دي كلها حاجات بتدور في دماغه».

وأشار شوبير إلى طول فترة استعداد الزمالك لمواجهة الأهلي، قائلًا: «معسكر الزمالك كان طويل جدًا للمباراة، 6 أيام كتير».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة ورغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويبحث الأهلي والزمالك عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تقارب موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق المواجهة.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة «أون سبورت»، مع تخصيص استوديو تحليلي لمتابعة اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.