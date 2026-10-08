شوبير يعدد مكاسب الأهلي قبل القمة: حمزة يتألق والشحات يصنع الفارق وتحذير لعلي محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن المكاسب التي حققها الأهلي من الفوز على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الدوري المصري.

وقال شوبير إن الأهلي خرج بعدة مكاسب من المباراة، على رأسها الظهور الأول لحمزة علاء في حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن الحارس تعامل بشكل جيد مع الكرات التي وصلت إليه خلال اللقاء.

وأضاف عن توفيق محمد: «الشوط الأول كان مهزوز أو قلقان، الشوط التاني كان هايل وصنع هدف».

ووجه شوبير تحذيرًا إلى علي محمود، بسبب ارتكابه أخطاء واحتساب مخالفات ضده، قائلًا: «بنبّه وبحذر علي محمود لإنه بيعمل فاولات بدون داعي وكان ممكن يطرد بدري».

وأشاد شوبير بمستوى حسين الشحات، مؤكدًا قدرته على صناعة الفارق مع الأهلي، وقال: «حسين الشحات يسجل ويصنع ويسجل، دايمًا ما يصنع الفارق خاصة لما الغزالة تكون رايقة، بحب أشوفه في الملعب».

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب موقف الأهلي والزمالك بجدول ترتيب الدوري قبل انطلاق المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.