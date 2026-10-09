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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف تواجد محمد صلاح في قائمة طرابزون سبور لمواجهة سامسون

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تواجد محمد صلاح ضمن قائمة فريق طرابزون سبور، استعدادا لمواجهة سامسون في الدوري التركي.

ويستعد طرابزون سبور لخوض مواجهة سامسون، في إطار منافسات الدوري التركي، وسط ترقب لمشاركة محمد صلاح في المباراة.

علي الجانب الاخر يخوض فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة مرتقبة أمام نظيره سامسون سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي، في لقاء يسعى خلاله الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

وتقام المباراة على ملعب سامسون الجديد، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة النجم المصري محمد صلاح، الذي يأمل في مواصلة تألقه والمساهمة في قيادة فريقه نحو تحقيق انتصار جديد في مشواره بالمسابقة.

أحمد شوبير محمد صلاح طرابزون سبور فريق طرابزون سبور الدوري التركي منافسات الدوري التركي

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