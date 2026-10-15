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موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي وموقف محمد صلاح والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي وموقف محمد صلاح والقنوات الناقلة

طرابزون سبور
طرابزون سبور
إسلام مقلد

يحل فريق طرابزون سبور التركي ضيفًا على نظيره كوبس الفنلندي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق التركي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره القاري.

ويدخل طرابزون سبور اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على سامسون سبور بثلاثة أهداف دون رد في آخر مبارياته بالدوري التركي، بينما تتجه الأنظار إلى موقف قائد منتخب مصر محمد صلاح من المشاركة أساسيًا أمام الفريق الفنلندي.

موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس في دوري المؤتمر الأوروبي

تقام مباراة طرابزون سبور وكوبس، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في المواعيد التالية:

  • الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والكويت.
  • الساعة 8:45 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

ويسعى طرابزون سبور، بقيادة مدربه الألماني توماس رايس، إلى استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره الأوروبي، بعدما انتقل إلى دوري المؤتمر عقب خروجه من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي.

موقف محمد صلاح من المشاركة أمام كوبس

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح أساسيًا في مباراة طرابزون سبور وكوبس، في ظل أنباء عن اتجاه الجهاز الفني للاحتفاظ بقائد منتخب مصر على مقاعد البدلاء، بسبب ارتباط الفريق بمواجهة قوية أمام بشكتاش يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري التركي.

ويأتي هذا التوجه المحتمل في إطار حرص الجهاز الفني على إدارة المجهود البدني للاعبين، مع ازدحام جدول المباريات خلال الفترة الحالية، والحاجة إلى الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية للاستحقاقات المقبلة.

محمد صلاح يستهدف تسجيل أول أهدافه في دوري المؤتمر الأوروبي

يتطلع محمد صلاح إلى تسجيل أول أهدافه في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ليضيف المسابقة إلى سجله التهديفي في البطولات القارية، بعدما سبق له التسجيل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويمتلك قائد منتخب مصر سجلًا تهديفيًا مميزًا في المسابقات الأوروبية، إذ سجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 10 أهداف في الدوري الأوروبي.

ويمثل التسجيل في دوري المؤتمر فرصة جديدة أمام صلاح لتعزيز أرقامه القارية، ومواصلة إضافة إنجازات إلى مسيرته الاحترافية، حال مشاركته في المباراة أمام كوبس.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وكوبس

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباريات دوري المؤتمر الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع مباراة طرابزون سبور وكوبس عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 3» (beIN Sports HD 3).

ويتولى المعلق خليل البلوشي مهمة التعليق على أحداث المباراة، التي ينتظر خلالها جمهور طرابزون سبور ظهورًا قويًا للفريق في مستهل مشواره بالبطولة الأوروبية، وسط ترقب لموقف محمد صلاح من المشاركة في التشكيل الأساسي.

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