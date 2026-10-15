جدول مباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026.. طرابزون أمام كوبس ومواجهات نارية في أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، إلى الملاعب الأوروبية والسعودية، التي تستضيف مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات، أبرزها لقاء طرابزون سبور التركي أمام كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي، ومباراة ميلان وسالزبورج، إلى جانب مواجهة يوفنتوس وسيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وتشهد مباريات اليوم منافسة قوية بين عدد من الأندية الأوروبية التي تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية، في حين تتواصل منافسات الدوري السعودي بثلاث مواجهات تجمع الفيصلي والخلود، والخليج والفيحاء، والحزم والفتح.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

تقام اليوم مجموعة من المباريات ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وتتوزع المواجهات على فترتين مسائيتين، وفقًا للمواعيد الواردة في جدول المباريات:

مباريات الساعة 7:45 مساءً:

ليخ بوزنان ضد باير ليفركوزن.

ليون ضد كريستال بالاس.

سيليي ضد أمونيا نيقوسيا.

سالزبورج ضد ميلان.

سبارتا براج ضد ليلستروم.

تورينسي ضد سندرلاند.

يونيون سانت جيلواز ضد ريال سوسيداد.

مباريات الساعة 10 مساءً:

بورنموث ضد شتورم جراتس.

بنفيكا ضد سيلتيك.

سيلتا فيجو ضد يوفنتوس.

دينامو زغرب ضد أندرلخت.

فرينكفاروزي ضد فيكتوريا بلزن.

هوفنهايم ضد بشكتاش.

مارسيليا ضد أولمبياكوس.

إن إي سي نيميجين ضد ليفسكي صوفيا.

رين ضد أو إف آي كريتي.

وتتولى شبكة قنوات beIN Sports نقل عدد من المواجهات، وفقًا لجدول البث المعلن لكل مباراة.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

تتواصل الإثارة في دوري المؤتمر الأوروبي بإقامة عدد من اللقاءات التي تجمع أندية من مختلف الدوريات، وتأتي المواعيد كالتالي:

مباريات الساعة 4:45 مساءً:

يونيفيرسيتاتيا كرايوفا ضد خيتافي.

مباريات الساعة 7:45 مساءً:

سسكا صوفيا ضد موناكو.

إيجناتيا ضد ميتيلاند.

جينت ضد آرهوس.

هايدوك سبليت ضد أياكس.

كوبس الفنلندي ضد طرابزون سبور.

لوجانو ضد النجم الأحمر.

ميالبي ضد إنتر دي إسكالديس.

باناثينايكوس ضد بوراك بانيا لوكا.

ريغا ضد كايرات ألماتي.

مباريات الساعة 10 مساءً:

أتالانتا ضد بافوس.

برايتون ضد كاونو زالجيريس.

كوبنهاجن ضد سبورتنج براجا.

فرايبورج ضد يابلونيك.

هارتس ضد نوردشيلاند.

موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس والقناة الناقلة

يخوض طرابزون سبور التركي مواجهة أمام كوبس الفنلندي، اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، في لقاء تنطلق صافرة بدايته في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفقًا للجدول الوارد في المادة الأصلية.

وتحظى المباراة باهتمام المتابعين، في ظل سعي الفريق التركي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره الأوروبي، بينما يطمح كوبس إلى الاستفادة من خوض اللقاء على أرضه.

ووفقًا للبيانات الواردة في جدول البث المرفق، تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3، مع ضرورة التأكد من جدول القنوات الرسمي قبل موعد انطلاقها.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

وتشهد منافسات الدوري السعودي اليوم الخميس إقامة ثلاث مباريات، وفق المواعيد التالية:

الفيصلي ضد الخلود – الساعة 4:40 مساءً.

الخليج ضد الفيحاء – الساعة 5:50 مساءً.

الحزم ضد الفتح – الساعة 6:15 مساءً.

وتسعى الفرق المشاركة إلى حصد النقاط وتحقيق نتائج تساعدها على التقدم في جدول الترتيب، في ظل استمرار المنافسة بين أندية المسابقة خلال الموسم الجاري.