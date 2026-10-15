محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور لمواجهة كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة كوبس الفنلندي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح، الذي يرتدي القميص رقم 10، ليقود هجوم طرابزون سبور في المواجهة الأوروبية المرتقبة، بينما يسعى الفريق التركي إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة والعودة بنتيجة إيجابية.

تشكيل طرابزون سبور أمام كوبس الفنلندي

جاء تشكيل طرابزون سبور للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: سينك أوزكاجار - ساميت أكايدين - فاجنر بينا - مليح كاباساكال

خط الوسط: بنيامين بوشواري - باتيستا ميندي - أوزان توفان

خط الهجوم: محمد صلاح - أريال شيمشير - بول أونواتشو

موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس

تقام مباراة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب تامبيري في فنلندا، وسط تطلعات الفريق التركي لتحقيق بداية مميزة في مشواره الأوروبي.

محمد صلاح يبحث عن بداية قوية

يتطلع محمد صلاح إلى تقديم أداء مميز مع طرابزون سبور خلال المواجهة الأوروبية، والمساهمة في تحقيق الفوز، مستفيدًا من خبراته الكبيرة في المنافسات القارية.

ويأمل النجم المصري في ترك بصمة هجومية خلال اللقاء، ومساعدة فريقه على حصد النقاط الأولى في مرحلة الدوري من البطولة، في ظل أهمية تحقيق انطلاقة إيجابية تعزز فرص طرابزون سبور في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.