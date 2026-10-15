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هيثم حسن على مقاعد البدلاء.. تشكيل سيلتيك أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم حسن على مقاعد البدلاء.. تشكيل سيلتيك أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي

هيثم حسن
هيثم حسن
إسلام مقلد

أعلن مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك الأسكتلندي، التشكيل الأساسي لمواجهة بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل وجود الدولي المصري هيثم حسن على مقاعد البدلاء، ليترقب فرصة المشاركة خلال اللقاء، الذي يسعى فيه الفريق الأسكتلندي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه البرتغالي، ومصالحة جماهيره بعد تعثره في الجولة الافتتاحية.

تشكيل سيلتيك أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي

جاء تشكيل سيلتيك لمواجهة بنفيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سينيسالو.

خط الدفاع: دونوفان، موراي، ترستي، تيرني.

خط الوسط: ماكجريجور، بور، سورينسين.

خط الهجوم: تونيكتي، دوران، هوج.

موقف سيلتيك وبنفيكا في جدول الدوري الأوروبي

يدخل سيلتيك المواجهة وهو يحتل المركز الثامن والعشرين في جدول ترتيب الدوري الأوروبي دون رصيد من النقاط، بعدما أخفق في تحقيق نتيجة إيجابية خلال الجولة الأولى، ويأمل الفريق في حصد أولى نقاطه بالبطولة لتعويض البداية المتعثرة.

وفي المقابل، يخوض بنفيكا المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حصد 3 نقاط في الجولة الافتتاحية، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، ويستهدف تحقيق فوزه الثاني على التوالي من أجل تعزيز موقعه بين الفرق المنافسة على التأهل.

موعد مباراة سيلتيك وبنفيكا في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة سيلتيك وبنفيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

ويطمح الفريق الأسكتلندي إلى استغلال نتائجه المحلية الإيجابية لتحقيق انطلاقة جديدة على المستوى القاري، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي عقب فوزه في مباراته الماضية على ماذرويل بهدفين دون مقابل.

على الجانب الآخر، يدخل بنفيكا اللقاء بعد فوزه على فيتوريا جيماريش بهدفين دون رد في الدوري البرتغالي، وهي النتيجة التي عززت معنويات الفريق، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويسعى إلى مواصلة نتائجه القوية أوروبيًا.

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