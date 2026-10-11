بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يهزم ماذرويل 2-0 ويواصل تصدر الدوري الإسكتلندي

حقق فريق سيلتيك، الذي يضم بين صفوفه المصري هيثم حسن، فوزًا مهمًا على مضيفه ماذرويل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسكتلندي.

افتتح دوران التسجيل لصالح سيلتيك في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف نيجرين الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليؤمن الفريق الضيف انتصاره ويحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وشارك هيثم حسن في اللقاء بديلًا، بعدما دفع به الجهاز الفني في الدقيقة 73، عقب بداية المباراة من على مقاعد البدلاء.

وبهذا الانتصار، رفع سيلتيك رصيده إلى 21 نقطة، ليواصل تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري الإسكتلندي، متقدمًا بفارق نقطتين على غريمه رينجرز صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ماذرويل عند 8 نقاط في المركز التاسع.

ويستعد سيلتيك لخوض مواجهة أوروبية أمام بنفيكا البرتغالي، يوم الخميس 15 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.