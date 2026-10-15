هيثم حسن يقترب من التشكيل الأساسي لسيلتيك أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي

يستعد فريق سيلتيك الاسكتلندي لمواجهة بنفيكا البرتغالي، خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب دا لوز بالعاصمة لشبونة.

وبحسب موقع «Born Celtic» الاسكتلندي، يواجه مارتن أونيل، المدير الفني لسيلتيك، قرارات مهمة بشأن تشكيل فريقه قبل المواجهة المرتقبة، في ظل احتمالية إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي، إلى جانب الغموض المحيط بموقف أحد لاعبيه.

ويدخل سيلتيك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على ماذرويل في الدوري الاسكتلندي، لكنه سيكون أمام اختبار مختلف عندما يحل ضيفًا على بنفيكا، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

هيثم حسن مرشح للظهور أساسيًا أمام بنفيكا

وأشار التقرير إلى إمكانية إجراء أونيل تغييرين في تشكيل سيلتيك، مع احتمالية غياب كاميلو دوران عن اللقاء، بعدما غاب عن تدريبات الأربعاء ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى لشبونة، بسبب احتفاله بميلاد طفله، وهو ما قد يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة.

ويبرز اسم هيثم حسن ضمن الخيارات المطروحة للظهور في التشكيل الأساسي، بدلًا من سيباستيان تونكتي، في خطة اللعب 4-2-3-1، بينما قد ينتقل دوران إلى الجهة اليسرى حال تمكنه من اللحاق بالمباراة.

وكان هيثم حسن قد قدم انطباعًا إيجابيًا خلال مشاركته بديلًا في مواجهة ماذرويل، بعدما استعرض مهاراته الفردية وكاد أن يصنع هدفًا لزميله شين ميوكا، ليعزز فرصه في الحصول على دور أكبر خلال مواجهة بنفيكا.

سيلتيك يعول على مهارات هيثم حسن

وأوضح التقرير أن هيثم حسن يمتلك مجموعة من المميزات التي قد تجعله عنصرًا مؤثرًا أمام بنفيكا، في مقدمتها السرعة والقدرة على المراوغة وتجاوز المدافعين، إلى جانب التحكم الجيد بالكرة واستغلال المساحات خلف الخط الدفاعي للمنافس.

وشدد التقرير على أهمية استغلال سيلتيك للمساحات الموجودة خلف دفاع بنفيكا، مع ضرورة منح هيثم حسن الحرية للتحرك واستلام الكرة في المناطق التي تسمح له بإظهار قدراته الهجومية، بدلًا من الاكتفاء باستلامها وظهره إلى المرمى.

وتمثل المواجهة فرصة مهمة أمام هيثم حسن لإثبات قدراته على المستوى الأوروبي، حال مشاركته أساسيًا، والمساهمة في خروج سيلتيك بنتيجة إيجابية من ملعب دا لوز.

