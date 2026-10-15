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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاتريك ناري يقود الفيصلي لقلب الطاولة على الخلود في الدوري السعودي

الفيصلي والخلود
الفيصلي والخلود
عمرو مصطفى

حقق فريق الفيصلي فوزًا مثيرًا على حساب الخلود بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، بعدما خطف ألكسندر نويل ميندي الأضواء بتسجيله ثلاثة أهداف قادت فريقه لحصد النقاط الثلاث.

الفيصلي يحقق فوزاً مهماً على الخلود 

ودخل الفيصلي اللقاء باندفاع هجومي واضح، تُرجم إلى هدف مبكر حمل توقيع ميندي في الدقيقة السابعة، لكن الخلود نجح في العودة سريعًا إلى أجواء المباراة، بعدما أدرك شاكيل بيناس التعادل في الدقيقة 19.

وقبل نهاية الشوط الأول، اشتعلت المنافسة بين الفريقين، حيث تمكن دومينجيز من منح الخلود التقدم في الدقيقة 45، ليبدو الفريق في طريقه لإنهاء النصف الأول متفوقًا، إلا أن ميندي كان له رأي آخر، بعدما سجل هدف التعادل للفيصلي في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات بحثًا عن هدف حسم المواجهة، قبل أن يظهر ميندي مجددًا في الدقيقة 85، مسجلًا الهدف الثالث له ولفريقه، ليكمل الهاتريك ويمنح الفيصلي انتصارًا ثمينًا في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.

وبهذا الفوز، خطف الفيصلي الأنظار بفضل الفاعلية الهجومية لميندي، الذي لعب الدور الحاسم في حسم المواجهة، بينما تلقى الخلود خسارة مؤلمة بعدما كان قريبًا من الخروج بنتيجة إيجابية.

تشكيل الفيصلي أمام الخلود

حراسة المرمى: باتشيكو.

خط الدفاع: الشنقيطي، جيروتو، سيك، برناوي.

خط الوسط: سيواني، المولد، فلافيو.

خط الهجوم: البيشي، ميندي، بوتغوندا.

تشكيل الخلود أمام الفيصلي

حراسة المرمى: اليحيى.

خط الدفاع: بيناس، محمد كمارا، سيسيه، صولان.

خط الوسط: كوبا، باكلي، الدوسري، الزبيدي.

خط الهجوم: دومينجيز، كورتاچارينا.

الفيصلي الخلود دوري روشين الدوري السعودي

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