قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تلوح بتقديم موعد انتخابات 2028.. للسماح لأردوغان بالترشح مجددا
نحو الـ 50 ألفا مجددا.. صعود جديد في سعر الجنيه الذهب
7 سنن تغفر جميع الذنوب في ليلة الجمعة ويومها.. اغتنمهم
سوريا ترد على إسرائيل: الدروز جزء أصيل من النسيج السوري ونرفض اقحامه في الدعاية الانتخابية
مصرع فتاة ووالدها وإصابة 9 في حادث تصادم بصحراوي المنيا
راح ضحيتها المئات.. القبض على معراج أورال أبرز مرتكبي مجـ.زرة بانياس في سوريا
إخواني وانتهازي.. تراشق بالتصريحات بين نائب ترامب وعبد الرحمن السيد
بعد هجوم بـ59 مسيرة.. توقف العمل في جميع مطارات موسكو
حكم طلب الرقية من الصالحين؟.. دار الإفتاء تجيب
المواصفات الكاملة لـ فولفو XC90 2026 المقدمة عالميًا.. صور
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم وفيصل وأكتوبر اليوم.. اعرف الأماكن
إريتريا في مجلس الأمن: تصريحات إثيوبيا المتكررة بشأن الحصول على منفذ سيادي علي البحر إعلان حرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: 7 أيام كافية لتغيير طريقة اللعب.. وهذا سبب تراجع مستوى زيزو مع الأهلي

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المدرب يجب أن يجهز لاعبيه للتعامل مع جميع الاحتمالات داخل الملعب، مشددًا على أهمية التدريب على المهام المطلوبة قبل تطبيقها خلال المباريات.

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إنه من الصعب مطالبة اللاعبين بتنفيذ مهام معينة لم يتدربوا عليها من قبل، موضحًا أنه تعلم هذه الطريقة من المدرسة البرازيلية في التدريب.

وأضاف أن مدة سبعة أيام قد تكون كافية لتعويد اللاعبين على طريقة لعب جديدة، بشرط امتلاكهم القدرة على الاستيعاب والاستجابة للتعليمات الفنية.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن الزمالك لم يكن حاضرًا هجوميًا خلال الشوط الأول، لكنه ظهر بصورة أفضل مع بداية الشوط الثاني، ونجح في فرض أفضليته خلال هذه الفترة من اللقاء.

و علق حلمي طولان على مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلي، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن تكون التحركات العرضية التي يقوم بها اللاعب ناتجة عن تعليمات مباشرة من المدير الفني للفريق.

وأشار طولان إلى اعتقاده بأن زيزو لا يزال متأثرًا نفسيًا بقرار انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، وهو ما قد ينعكس على مستواه وأدائه داخل الملعب خلال الفترة الحالية.

الزمالك مدحت شلبي نجم الزمالك مباراة القمة الأهلي أحمد سيد زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ترشيحاتنا

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد