حلمي طولان: 7 أيام كافية لتغيير طريقة اللعب.. وهذا سبب تراجع مستوى زيزو مع الأهلي

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المدرب يجب أن يجهز لاعبيه للتعامل مع جميع الاحتمالات داخل الملعب، مشددًا على أهمية التدريب على المهام المطلوبة قبل تطبيقها خلال المباريات.

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إنه من الصعب مطالبة اللاعبين بتنفيذ مهام معينة لم يتدربوا عليها من قبل، موضحًا أنه تعلم هذه الطريقة من المدرسة البرازيلية في التدريب.

وأضاف أن مدة سبعة أيام قد تكون كافية لتعويد اللاعبين على طريقة لعب جديدة، بشرط امتلاكهم القدرة على الاستيعاب والاستجابة للتعليمات الفنية.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن الزمالك لم يكن حاضرًا هجوميًا خلال الشوط الأول، لكنه ظهر بصورة أفضل مع بداية الشوط الثاني، ونجح في فرض أفضليته خلال هذه الفترة من اللقاء.

و علق حلمي طولان على مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلي، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن تكون التحركات العرضية التي يقوم بها اللاعب ناتجة عن تعليمات مباشرة من المدير الفني للفريق.

وأشار طولان إلى اعتقاده بأن زيزو لا يزال متأثرًا نفسيًا بقرار انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، وهو ما قد ينعكس على مستواه وأدائه داخل الملعب خلال الفترة الحالية.