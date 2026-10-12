زيزو يشعل أجواء القمة برسالة نارية بعد فوز الأهلي: الديربي لنا

احتفل أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، بالفوز في مباراة القمة أمام الزمالك، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب زيزو عبر حسابه على إنستجرام: «تمت المهمة، الديربي لنا»، في رسالة احتفل من خلالها بانتصار الأهلي في مواجهة الغريم التقليدي الزمالك.



ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.