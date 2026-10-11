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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير ينقذ مرمى الأهلي.. خطأ من زيزو يمنح الزمالك فرصة خطيرة

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عمرو مصطفى

شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقامة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، فرصة خطيرة للفريق الأبيض؛ بعدما تحولت تمريرة خاطئة من أحمد سيد زيزو إلى هجمة مرتدة كادت تهدد مرمى المارد الأحمر.

مصطفى شوبير ينقذ مرمى الأهلي

واستغل لاعبو الزمالك، الخطأ في تمرير الكرة؛ لشن هجمة سريعة على مرمى الأهلي، وسط محاولات للوصول إلى الشباك وإدراك هدف التعادل خلال أحداث اللقاء.

وتدخل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، في الوقت المناسب، ونجح في إنقاذ مرماه من الخطورة، ليحافظ على شباك فريقه ويمنع الزمالك من استغلال الهجمة.


تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

البدلاء:

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

البدلاء:
محمد عواد ومصطفى الزناري  ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد فرج ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.

مصطفى شوبير الاهلي الزمالك الدوري المصري القمة زيزو

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