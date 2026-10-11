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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام وزيزو وبن شرقي أبرز أوراق الأهلي أمام الزمالك.. وحسين الشحات مفاجأة المباراة

إمام وزيزو وبن شرقي
إمام وزيزو وبن شرقي
يارا أمين

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحاتها ببرنامج «أون تارجت»، عن تفاصيل استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك، وملامح التشكيل الأقرب للفريق، إلى جانب موقف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، في ظل ترقب جماهير الكرة المصرية لمباراة القمة.

وقالت ريهام حمدي إن معسكر الأهلي لم يشهد تدريبات قوية أو تغييرات لافتة، موضحة أن معظم تدريبات الفريق خلال آخر 48 ساعة ركزت على إنهاء الهجمات أمام المرمى، إلى جانب التدريب على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا.

وأضافت أن كوكا كان سيحصل على فرصة المشاركة في مركز الظهير الأيسر حال جاهزيته، مشيرة إلى أن المدير الفني الحسين عموتة لم يعلن حتى الآن للاعبين التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

وأوضحت أن كريم فؤاد هو الأقرب لشغل مركز الظهير الأيسر، مع محمد هاني في الجبهة الأخرى، بينما يقترب ياسين وهادي رياض من قيادة خط الدفاع، رغم وجود تفكير سابق في الدفع بأشرف داري.

وأشارت إلى أن منصف بقرار شارك في جزء من التقسيمة، كما أن حسين الشحات قد يمثل مفاجأة في التشكيل الأساسي، لكن الأقرب حتى الآن هو الاعتماد على أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

تعليمات عموتة قبل القمة

وعن أبرز تعليمات الحسين عموتة للاعبي الأهلي، أكدت ريهام حمدي أن المدير الفني ركز على سرعة التحولات الهجومية، وضرورة بدء المباراة بضغط قوي، مع السعي لتسجيل هدف مبكر يمنح الفريق أفضلية خلال اللقاء.

وفي المقابل، كشفت أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، حذر لاعبيه من التحضير وبناء الهجمات من الخط الخلفي، خاصة بعد الأخطاء التي شهدتها مواجهة القمة الأخيرة.

ريهام حمدي: إمام عاشور قد يصنع الفارق أمام الزمالك

وتحدثت ريهام حمدي عن أهمية إمام عاشور في صفوف الأهلي، مؤكدة أن اللاعب يمثل عنصرًا مؤثرًا في قوة الفريق، بفضل قدراته البدنية ومهاراته الفنية المختلفة.

وأضافت أن إمام عاشور يعيش حالة من الهدوء والاستقرار والتركيز منذ تجديد عقده، مشيرة إلى أن ظهوره بمستواه المعهود خلال مباراة القمة قد يصنع فارقًا كبيرًا لصالح الأهلي.

وقالت إن إمام عاشور، حال جاهزيته وظهوره بصورة قوية، يمكن أن يؤثر في أداء الفريق بنسبة تصل إلى 70%، وفقًا لتقديرها.

بن شرقي يتألق أمام الزمالك وتجديد عقده مرهون بالراتب

وأشادت ريهام حمدي بالمستويات التي يقدمها أشرف بن شرقي منذ بداية الموسم، مؤكدة أنه من أبرز لاعبي الأهلي، لما يمتلكه من حلول هجومية متنوعة وقدرة على التعامل مع الفرص أمام المرمى، فضلًا عن تألقه في المباريات أمام الزمالك.

ولفتت إلى أن الجانب الدفاعي يظل من النقاط التي تحتاج إلى الاهتمام في أداء اللاعب، رغم قدراته الهجومية المميزة.

وفيما يتعلق بمستقبل بن شرقي مع الأهلي، أوضحت ريهام حمدي أن تجديد عقده يتوقف على التوصل إلى اتفاق بشأن راتبه، في ظل تمسك النادي بنظام محدد للأجور والقيم المالية لعقود اللاعبين.

وأضافت أن راتب بن شرقي الحالي يمثل نقطة خلاف، خاصة أن اللاعب يرغب في تجديد عقده لمدة موسمين، مع سعيه للحصول على مقابل مادي مناسب، باعتبار أن العقد المقبل قد يكون من أهم عقوده الاحترافية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تخفيض الراتب يمثل العامل الأساسي لحسم ملف التجديد، مشيرة إلى أن موافقة اللاعب على هذا الأمر قد تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق مع إدارة الأهلي.

زيزو بن شرقي الأهلي الزمالك حسين الشحات ريهام حمدي

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