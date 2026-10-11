الصقر يكشف تطورات جديدة بعد طلب الحكم عمر أرتان المشاركة في الدوري المصري

كشف الصقر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن مستجدات في طلب الحكم الصومالي عمر أرتان المشاركة في الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2026-2027.

وفجر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، مفاجأة خلال برنامج "الكابتن" مع الصقر على dmc بطلب من الدولي عمر أرتان المشاركة في الدوري المصري وسط ترحيب من المسؤولين داخل لجنة الحكام.

وقال الصقر في تصريحات عبر برنامجه: "من المقرر أن يتم طرح رغبة الحكم أرتان خلال اجتماع الاتحاد المصري يوم الاثنين لمناقشة الأمر".

وأكمل: "مصادر داخل الاتحاد كشفت عن وجود ترحيب كبير بالفكرة، ومن المقرر أن يتواجد الحكم بعد الموافقة على تواجده في الدوري المصري خلال اجتماع الاثنين القادم إن شاء الله".

وعن حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. قال "البعض يلعب على وتر الجماهير، ويبحث عن الجدل، وينتقد الحكم.. مش مهم اسم البلد ايه؟.. المهم هل الحكم كويس ولا لا؟.. حكم نهائي كأس العالم 2026 كان سلوفيني الجنسية، وأفضل حكم في القارة الإفريقية هو عمر أرتان الصومالي، فلا يهم جنسية الحكم.. الأهم هو خبرته".

واستكمل الصقر حديثه قائلا: "سبقنا الجميع بتلك اللقطة، وكل وسائل الإعلام العربية والأجنبية تناولت الخبر، ولكن بعض المواقع والصفحات أخذت الخبر ولم تنسبه للشخص أو البرنامج أو القناة، من باب الأمانة يجب أن نذكر اسم القناة أو البرنامج".