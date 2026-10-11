فتحي سند: الأهلي والزمالك عيد الكرة المصرية وكلاسيكو العرب

وصف الناقد الرياضي فتحي سند مباراة الأهلي والزمالك بأنها عيد الكرة المصرية وكلاسيكو العرب، مؤكدًا أن مواجهة القطبين تتجاوز كونها مجرد مباراة كرة قدم، لما تحمله من شغف جماهيري وتاريخ كبير ومكانة مميزة في مصر والوطن العربي.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي والزمالك.. عيد الكرة المصرية وكلاسيكو العرب من الخليج إلى المحيط».

وأضاف أن يوم مباراة القمة يمثل حالة استثنائية في الشارع المصري، حيث تتجه الأنظار إلى 90 دقيقة من الشغف والإثارة والمتعة، وتصبح المواجهة حديث الجماهير في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي والزمالك يمثلان جناحي الرياضة وكرة القدم المصرية، موضحًا أن الكرة المصرية لا يمكنها التحليق وتحقيق المزيد من الإنجازات دون قطبيها الكبيرين، بما يمتلكانه من تاريخ عريق وجماهيرية واسعة ومكانة كبيرة في مصر والوطن العربي.

واختتم فتحي سند حديثه بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك هما كبيرا العائلة الرياضية المصرية والعربية، وأن مباراة القمة ستظل دائمًا أكبر من مجرد مواجهة في كرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل المواجهة، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُنقل مباراة القمة عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والخططية للمواجهة المرتقبة.