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قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري

زيزو
زيزو
إسلام مقلد

يتقاسم أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز مع ثلاثة لاعبين آخرين، قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة ومواجهة القمة رقم 133 أمام الزمالك، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر زيزو قائمة الهدافين بالتساوي مع محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، ومصطفى البدري لاعب بتروجت، بعدما سجل كل منهم 3 أهداف منذ بداية المسابقة.

وتأتي المنافسة على لقب الهداف في توقيت مهم، بالتزامن مع القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، التي يسعى خلالها لاعبو الفريقين إلى تقديم أداء هجومي مميز ومواصلة هز الشباك.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل القمة 133

يتصدر أربعة لاعبين قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف لكل منهم، بينما تضم قائمة المطاردين عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين سجلوا هدفين، من بينهم ثنائي الزمالك حسام أشرف وأحمد شريف.

وجاء ترتيب الهدافين وفقًا للأرقام الواردة قبل مباريات الجولة السادسة كالتالي:

محمود ممدوح – مودرن سبورت – 3 أهداف.

ماولي وايو – القناة – 3 أهداف.

مصطفى البدري – بتروجت – 3 أهداف.

أحمد سيد زيزو – الأهلي – 3 أهداف.

سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان.

أحمد بحبح – بتروجت – هدفان.

حسام أشرف – الزمالك – هدفان.

أحمد شريف – الزمالك – هدفان.

عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان.

محمود عبد المنعم كهربا – إنبي – هدفان.

صلاح محسن – المصري – هدفان.

أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان.

أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا – هدفان.

إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان.

إدريسا تيام – المقاولون العرب – هدفان.

ناصر ماهر – بيراميدز – هدفان.

محمد رضا بوبو – سيراميكا كليوباترا – هدفان.

مصطفى جمال – المقاولون العرب – هدفان.

زيزو يسعى لتعزيز رصيده أمام الزمالك

وتتجه الأنظار إلى أحمد سيد زيزو خلال مواجهة القمة، في ظل وجوده ضمن قائمة المتصدرين لترتيب هدافي الدوري المصري، ورغبته في مواصلة التسجيل بقميص الأهلي.

في المقابل، يمتلك الزمالك أكثر من لاعب قادر على المنافسة على لقب الهداف، بعدما سجل حسام أشرف وأحمد شريف هدفين لكل منهما، وهو ما يمنح الفريق الأبيض خيارات هجومية يمكنها التأثير في سباق الهدافين خلال الجولات المقبلة.

وتبقى مواجهة القمة فرصة أمام لاعبي الفريقين لتحسين أرقامهم التهديفية، في ظل أهمية المباراة على مستوى المنافسة على النقاط الثلاث، إلى جانب الصراع الفردي على صدارة الهدافين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل تقارب رصيد الفريقين والمنافسة على المراكز المتقدمة، حيث يتطلع كل طرف إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في سباق اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل التلفزيوني لمنافسات الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر إذاعة اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1».

وتترقب الجماهير صافرة البداية لمتابعة القمة المرتقبة، التي قد تشهد تغييرات في ترتيب هدافي الدوري، إذا نجح أحد المتصدرين أو المطاردين في هز الشباك خلال المواجهة.

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