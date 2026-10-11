الأهلي يتفوق تاريخيًا على الزمالك في مواجهات أكتوبر.. 6 انتصارات للأحمر

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، وسط حضور جماهيري مرتقب يصل إلى 40 ألف متفرج.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في ظل تقارب النقاط بينهما، ورغبتهما في مواصلة المنافسة على لقب الدوري، كما تستعيد القمة سجل المواجهات التاريخية بين الغريمين خلال شهر أكتوبر، الذي شهد تفوقًا واضحًا للأهلي وفقًا للأرقام المسجلة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر أكتوبر

التقى الأهلي والزمالك في 10 مواجهات خلال شهر أكتوبر، ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات، بينما انتهت 4 مواجهات بالتعادل، دون أن يتمكن الفريق الأبيض من تحقيق أي انتصار.

وتمنح هذه الأرقام الأهلي أفضلية تاريخية في مواجهات الشهر ذاته، لكن القمة المرتقبة تظل مواجهة مختلفة، تحكمها جاهزية اللاعبين والظروف الفنية لكل فريق، بعيدًا عن حسابات النتائج السابقة.

صراع النقاط بين الأهلي والزمالك في الدوري

يدخل الأهلي والزمالك مواجهة الليلة بالرصيد نفسه، بعدما جمع كل منهما 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل واحد، وفقًا لجدول الترتيب الوارد في المعطيات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بفارق الأهداف، بعدما سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط، ليقدم الفريق الأبيض سجلًا دفاعيًا قويًا قبل مواجهة غريمه التقليدي.

في المقابل، يأتي الأهلي في المركز الثالث، بعدما سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، ويسعى الفريق الأحمر إلى استغلال القمة لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، ما يمنح مباراة القمة أهمية إضافية، إذ سيمنح الفوز صاحبه فرصة تقليص الفارق مع المتصدر وتعزيز موقفه في سباق المنافسة على اللقب.

الأهلي يسعى لتكرار تفوقه في آخر مواجهة بالدوري

وكان الأهلي قد حسم آخر مواجهة جمعته بالزمالك في الدوري المصري الممتاز، يوم الأول من مايو الماضي، بعدما حقق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدفين خلال اللقاء، بينما أضاف حسين الشحات الهدف الثالث، ليحسم الفريق الأحمر المواجهة لصالحه بثلاثية نظيفة.

ورغم هذا التفوق في اللقاء الأخير، يدخل الفريقان القمة الجديدة بطموحات مختلفة، إذ يسعى الأهلي إلى تأكيد تفوقه، بينما يتطلع الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه، ومواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري.

استاد القاهرة يستضيف القمة رقم 133

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، بحضور جماهيري يصل إلى 40 ألف متفرج.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين القطبين، في ظل تقارب المستوى والنقاط، وأهمية المباراة في حسابات المنافسة على الصدارة، إلى جانب التاريخ الطويل الذي يمنح لقاءات الأهلي والزمالك طابعًا خاصًا في الكرة المصرية.

ويأمل كل فريق في حصد النقاط الثلاث، سواء لتعزيز موقعه في جدول الترتيب أو لتوجيه رسالة قوية إلى منافسيه في سباق اللقب، بينما تبقى نتيجة القمة مرهونة بما سيقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر.