حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز في موسمه رقم 68.

وتحظى المباراة باهتمام واسع، في ظل المنافسة التاريخية بين قطبي الكرة المصرية، إلى جانب حضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، لمتابعة المواجهة المرتقبة من مدرجات استاد القاهرة الدولي.

هاني أبو ريدة على رأس الحضور في قمة الأهلي والزمالك

ومن المنتظر أن يتقدم الحضور في القمة رقم 133 مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

كما يشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين عن منظومة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، من بينهم الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، وعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، وخالد الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام.

ويأتي حضور مسؤولي اتحاد الكرة في إطار متابعة واحدة من أبرز المواجهات على الساحة المحلية، والتي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ المنافسة بينهما.

حسام حسن وإبراهيم حسن في مدرجات استاد القاهرة

كما يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، إلى جانب محمد عبد الواحد وعدد من أعضاء الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن تتيح القمة للجهاز الفني للمنتخب فرصة متابعة اللاعبين عن قرب، والوقوف على مستويات العناصر المرشحة للانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال الاستحقاقات المقبلة، في ظل أهمية المواجهة وقوة المنافسة بين الأهلي والزمالك.

وتترقب الجماهير انطلاق المواجهة المرتقبة في الثامنة مساءً، وسط أجواء جماهيرية كبيرة، وطموحات متباينة للفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.