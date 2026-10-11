قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمل إرهابي مروع.. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مطار الرياض
تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد
الاقتصاد المصري في 2026.. نمو متوقع 5.1% واحتياطي نقدي عند 57.2 مليار دولار
امتحانات شهر أكتوبر لطلاب 2 بكالوريا.. خبير تربوي يكشف 10 معلومات عنها
الإفتاء: لا يجوز شرعًا المجاهرة بالمعاصي والذنوب عبر مواقع التواصل
رئيس إسكان النواب: 3 مراحل لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين
«صناعة النواب» تناقش تداعيات قرار أوروبي بشأن وقف تصدير خامات المعادن إلى مصر
غير إنساني.. بابا الفاتيكان ينتقد عقوبة الإعدام مع اعتزام واشنطن بث تنفيذ الحكم مباشرة
منع الصحفيين من تغطية ثاني جلسات محاكمة صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات بالتجمع
وزير التعليم يستمع لمطالب معلمي مدارس حلايب وشلاتين ويشيد بتأديتهم لرسالتهم السامية
ممدوح عباس ينفي رصد مكافآت للاعبي الزمالك حال الفوز على الأهلي
ما وراء أسعار الوقود .. خبير طاقة يكشف التحوّل المطلوب لتخفيف أعباء المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز في موسمه رقم 68.

وتحظى المباراة باهتمام واسع، في ظل المنافسة التاريخية بين قطبي الكرة المصرية، إلى جانب حضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، لمتابعة المواجهة المرتقبة من مدرجات استاد القاهرة الدولي.

هاني أبو ريدة على رأس الحضور في قمة الأهلي والزمالك

ومن المنتظر أن يتقدم الحضور في القمة رقم 133 مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

كما يشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين عن منظومة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، من بينهم الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، وعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، وخالد الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام.

ويأتي حضور مسؤولي اتحاد الكرة في إطار متابعة واحدة من أبرز المواجهات على الساحة المحلية، والتي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ المنافسة بينهما.

حسام حسن وإبراهيم حسن في مدرجات استاد القاهرة

كما يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، إلى جانب محمد عبد الواحد وعدد من أعضاء الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن تتيح القمة للجهاز الفني للمنتخب فرصة متابعة اللاعبين عن قرب، والوقوف على مستويات العناصر المرشحة للانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال الاستحقاقات المقبلة، في ظل أهمية المواجهة وقوة المنافسة بين الأهلي والزمالك.

وتترقب الجماهير انطلاق المواجهة المرتقبة في الثامنة مساءً، وسط أجواء جماهيرية كبيرة، وطموحات متباينة للفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

كرة القدم استاد القاهرة الدولي القمة رقم 133 الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

صورة ارشيفية

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الفنانة ياسمينا العبد

ياسمينا العبد وتامر حسني يقدموا الأغنية الدعائية لفيلمها ولا كان على البال

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي يطلق برنامج «سينما القاهرة للأطفال» لأول مرة

مهرجان القاهرة

للمرة الأولى .. مهرجان القاهرة يُعلن إطلاق برنامج «سينما القاهرة للأطفال»

بالصور

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد