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أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي

عدي الدباغ
عدي الدباغ
إسلام مقلد

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، ضربة مفاجئة قبل ساعات من انطلاق مواجهة القمة أمام الأهلي، بعدما تعرض المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لوعكة صحية تهدد موقفه من المشاركة في المباراة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك، مساء الأحد 11 أكتوبر 2026، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري واسع، وسط ترقب لموقف العناصر الهجومية للفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

نزلة برد تهدد مشاركة عدي الدباغ أمام الأهلي

يعاني عدي الدباغ من نزلة برد شديدة، رغم انتظامه في التدريبات الجماعية للزمالك خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الثنائي شيكو بانزا وآدم كايد، وهو ما وضع الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد قبل ساعات من مواجهة الغريم التقليدي.

ويكثف الجهاز الطبي للزمالك جهوده من أجل تجهيز المهاجم الفلسطيني واستعادة جاهزيته البدنية، تمهيدًا لحسم موقفه النهائي من المشاركة في القمة، في ظل أهمية اللاعب داخل المنظومة الهجومية للفريق الأبيض.

وتترقب جماهير الزمالك نتائج الجهود الطبية، خاصة أن الدباغ قدم مستويات لافتة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفًا خلال 3 مباريات، ليعزز من قيمته الهجومية قبل العودة إلى المنافسات المحلية.

معتمد جمال يترقب الموقف النهائي للمهاجم الفلسطيني

ويضع معتمد جمال جاهزية عدي الدباغ في مقدمة حساباته الفنية قبل تحديد ملامح التشكيل الأساسي، في ظل رغبته في الاستفادة من الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها اللاعب عقب تألقه مع منتخب فلسطين.

وفي الوقت نفسه، يملك المدير الفني عددًا من الخيارات الهجومية الأخرى، بعدما انتظم شيكو بانزا وآدم كايد في التدريبات الجماعية، وهو ما يمنح الجهاز الفني بدائل يمكن الاستعانة بها وفقًا لمتطلبات المباراة والجاهزية البدنية للاعبين.

ويظل القرار النهائي بشأن مشاركة الدباغ مرتبطًا بمدى استجابته للعلاج وتحسن حالته الصحية قبل انطلاق اللقاء، خاصة أن الدفع به دون التأكد من جاهزيته الكاملة قد يؤثر في قدرته على تقديم المستوى المنتظر خلال واحدة من أهم مباريات الموسم.

بدائل هجومية أمام الزمالك حال غياب عدي الدباغ

وفي حال عدم اكتمال جاهزية المهاجم الفلسطيني، يدرس معتمد جمال الاعتماد على أكثر من بديل لتعويض غيابه المحتمل عن التشكيل الأساسي أمام الأهلي.

وتضم قائمة الخيارات المطروحة حسام أشرف وناصر منسي وشيكو بانزا وأحمد شريف، حيث يسعى الجهاز الفني لاختيار العناصر الأكثر قدرة على تنفيذ خطته الهجومية ومواجهة التنظيم الدفاعي للفريق الأحمر.

ويمثل غياب الدباغ، حال تأكده، تحديًا إضافيًا للزمالك، في ظل أهمية المواجهة وتأثير نتيجتها في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك في صراع المربع الذهبي

وتزداد أهمية القمة في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول الترتيب، إذ يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر بيراميدز المسابقة بفارق نقطتين عن الفريق الأحمر، وفقًا للترتيب الوارد في المعطيات.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا بين الجهازين الفنيين، خصوصًا في كيفية التعامل مع الخيارات الهجومية المتاحة، واستغلال نقاط القوة، والتعامل مع أي غيابات أو تغييرات اضطرارية قبل صافرة البداية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتتجه الأنظار إلى التشكيل الذي سيعتمد عليه معتمد جمال، في ظل استمرار الغموض حول موقف عدي الدباغ، وما إذا كان المهاجم الفلسطيني سيتمكن من تجاوز الوعكة الصحية واللحاق بالقمة، أم سيضطر الزمالك إلى الاعتماد على أحد البدائل الهجومية المتاحة.

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