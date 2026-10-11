أزمات الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة بالدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026-2027، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، في ظل تقارب كبير بين الفريقين في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويسعى كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفوز سيمنح صاحبه دفعة قوية في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

تحديات الزمالك قبل القمة

يدخل الزمالك المباراة وسط عدة تحديات، يأتي في مقدمتها استعادة الثقة ومصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة أمام زد، والتي زادت من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

كما يسعى الفريق الأبيض إلى فك شراكة الوصافة، حيث يمتلك 13 نقطة بالتساوي مع الأهلي، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة.

ويواجه الزمالك أيضًا أزمة تتعلق بتأخر عودة المحترف الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، إلى جانب وجود عدد من الملفات الإدارية التي تفرض ضغوطًا على الفريق، من بينها أزمة إيقاف القيد ومستحقات اللاعبين.

ولا يغيب الاستحقاق الإفريقي عن حسابات الجهاز الفني للزمالك، في ظل الاستعداد للمواجهة القارية المرتقبة أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

تحديات الأهلي أمام الزمالك

على الجانب الآخر، يخوض الأهلي القمة تحت قيادة مدربه الجديد الحسين عموتة، الذي يسعى لاحتواء الضغوط وتحقيق بداية قوية في أول اختبار قمة له مع الفريق.

ويواجه الأهلي أيضًا تحديات على المستوى الدفاعي، في ظل احتمالية غياب المدافع ياسر إبراهيم، وهو ما يفرض على الجهاز الفني التعامل مع الخيارات المتاحة في الخط الخلفي.

ويأمل الأهلي في حسم المباراة لصالحه من أجل فك الشراكة مع الزمالك في رصيد 13 نقطة، والتقدم في جدول ترتيب الدوري، خاصة أن الفوز قد يمنحه دفعة قوية في سباق الصدارة.

كما يسعى الفريق الأحمر إلى الحفاظ على سجله أمام الزمالك في مواجهات شهر أكتوبر، حيث تشير الإحصائيات الواردة إلى خوض الفريقين 10 مباريات سابقة خلال هذا الشهر، حقق الأهلي الفوز في 6 منها وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

الأهلي والزمالك.. تاريخ طويل من المواجهات

تعد مواجهة الأهلي والزمالك واحدة من أبرز مباريات الكرة المصرية والإفريقية، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، لما تتمتع به من تاريخ طويل في مختلف البطولات.

تفوق الأهلي في مواجهات الدوري

التقى الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز 132 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 52 مواجهة، مقابل 29 انتصارًا للزمالك، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل، وفق الإحصائيات الواردة في بيانات تاريخ مواجهات الفريقين.

الأهلي يتفوق في كأس مصر

وعلى مستوى بطولة كأس مصر، جمع الفريقين 33 لقاء، حقق الأهلي الفوز في 17 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.

تفوق الأهلي في السوبر المصري

وفي بطولة السوبر المصري، تواجه الأهلي والزمالك في 10 مباريات، حقق الأهلي الفوز في 8 منها، مقابل انتصارين للزمالك، دون أن تشهد مواجهاتهما في البطولة أي تعادل.

الأهلي بلا هزيمة أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وعلى الصعيد القاري، التقى الفريقان في دوري أبطال إفريقيا خلال 9 مباريات، حقق الأهلي الفوز في 6 منها، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، دون أن يحقق الزمالك أي انتصار على الأهلي في البطولة.

أول مواجهة بين الأهلي والزمالك

تعود أول مواجهة بين الفريقين إلى 9 فبراير 1917، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد في مباراة ودية.

أما أول مواجهة رسمية بين القطبين في بطولة الدوري، فأقيمت يوم 10 ديسمبر 1948، وانتهت بالتعادل 2-2.

سداسية الأهلي التاريخية

تبقى مباراة 6-1 التي جمعت الفريقين عام 2002 واحدة من أشهر مواجهات القمة في التاريخ، بعدما حقق الأهلي فوزًا تاريخيًا على الزمالك.

وشهدت المباراة تألق خالد بيبو، الذي سجل أربعة أهداف، ليصبح اسمه مرتبطًا بواحد من أبرز الانتصارات في تاريخ مواجهات القطبين.

الزمالك صاحب أكبر فوز في تاريخ القمة

وعلى الجانب الآخر، يحتفظ الزمالك بأكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما تغلب على الأهلي بنتيجة 6-0 في دوري منطقة القاهرة عام 1942، خلال الفترة التي كان النادي الأبيض يحمل فيها اسم نادي فاروق.

عبد الكريم صقر الهداف التاريخي للقمة

وعلى مستوى الهدافين التاريخيين لمباريات الأهلي والزمالك، يتصدر عبد الكريم صقر القائمة برصيد 21 هدفًا، بواقع 10 أهداف بقميص الأهلي و11 هدفًا مع الزمالك.

ويأتي مصطفى كامل طه في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا، بينما يحتل مختار التتش ومحمد أبو تريكة المركز التالي برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

صراع الصدارة يشعل القمة

تحظى المباراة المقبلة بأهمية كبيرة في ظل المنافسة المبكرة على صدارة الدوري، حيث يمتلك الزمالك والأهلي 13 نقطة لكل منهما، بينما يتصدر بيراميدز برصيد 15 نقطة.

وتجعل هذه الوضعية نتيجة القمة مؤثرة بشكل مباشر في سباق الصدارة، إذ يبحث الأهلي عن الفوز للتقدم في جدول الترتيب، بينما يتمسك الزمالك بالوصافة ومواصلة الضغط على بيراميدز.

الأهلي يبحث عن القفزة

يدخل الأهلي المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث وتحقيق قفزة في جدول ترتيب الدوري، إلى جانب تعزيز فرصه في المنافسة على لقب البطولة، خاصة في ظل البداية القوية للموسم وتقارب النقاط بين فرق المقدمة.

الزمالك يتمسك بالوصافة

في المقابل، يأمل الزمالك في استغلال القمة للحفاظ على المركز الثاني، ومواصلة الضغط على بيراميدز، مع توسيع الفارق عن الأهلي، في مباراة تمثل اختبارًا قويًا لطموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

قمة قد تعيد رسم جدول الدوري

وتبدو قمة الأهلي والزمالك واحدة من أهم محطات الموسم، في ظل التقارب الكبير في النقاط وقوة المنافسة على صدارة الدوري المصري، حيث قد تؤثر نتيجة المباراة بصورة مباشرة في شكل جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة، إلى جانب منح الفائز دفعة معنوية وفنية مهمة في سباق البطولة.