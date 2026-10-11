قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة لضبط أسعار المستشفيات الخاصة ووقف المغالاة في فواتير العلاج
تعاون اقتصادي ودفاعي وتعليمي.. مصر وإندونيسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية
حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133
الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين
كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟
رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن
ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا
القبض على 10 أشخاص متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة
الرئيس السيسي من إندونيسيا: استهداف 5 مليارات دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030.. والنيل مسألة وجود لا تهاون فيها
أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
رئيس إندونيسيا يرحب بإدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة بالأزهر
خلافات على الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على شخص بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمات الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة بالدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026-2027، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، في ظل تقارب كبير بين الفريقين في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويسعى كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفوز سيمنح صاحبه دفعة قوية في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

تحديات الزمالك قبل القمة

يدخل الزمالك المباراة وسط عدة تحديات، يأتي في مقدمتها استعادة الثقة ومصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة أمام زد، والتي زادت من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

كما يسعى الفريق الأبيض إلى فك شراكة الوصافة، حيث يمتلك 13 نقطة بالتساوي مع الأهلي، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة.

ويواجه الزمالك أيضًا أزمة تتعلق بتأخر عودة المحترف الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، إلى جانب وجود عدد من الملفات الإدارية التي تفرض ضغوطًا على الفريق، من بينها أزمة إيقاف القيد ومستحقات اللاعبين.

ولا يغيب الاستحقاق الإفريقي عن حسابات الجهاز الفني للزمالك، في ظل الاستعداد للمواجهة القارية المرتقبة أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

تحديات الأهلي أمام الزمالك

على الجانب الآخر، يخوض الأهلي القمة تحت قيادة مدربه الجديد الحسين عموتة، الذي يسعى لاحتواء الضغوط وتحقيق بداية قوية في أول اختبار قمة له مع الفريق.

ويواجه الأهلي أيضًا تحديات على المستوى الدفاعي، في ظل احتمالية غياب المدافع ياسر إبراهيم، وهو ما يفرض على الجهاز الفني التعامل مع الخيارات المتاحة في الخط الخلفي.

ويأمل الأهلي في حسم المباراة لصالحه من أجل فك الشراكة مع الزمالك في رصيد 13 نقطة، والتقدم في جدول ترتيب الدوري، خاصة أن الفوز قد يمنحه دفعة قوية في سباق الصدارة.

كما يسعى الفريق الأحمر إلى الحفاظ على سجله أمام الزمالك في مواجهات شهر أكتوبر، حيث تشير الإحصائيات الواردة إلى خوض الفريقين 10 مباريات سابقة خلال هذا الشهر، حقق الأهلي الفوز في 6 منها وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

الأهلي والزمالك.. تاريخ طويل من المواجهات

تعد مواجهة الأهلي والزمالك واحدة من أبرز مباريات الكرة المصرية والإفريقية، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، لما تتمتع به من تاريخ طويل في مختلف البطولات.

تفوق الأهلي في مواجهات الدوري

التقى الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز 132 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 52 مواجهة، مقابل 29 انتصارًا للزمالك، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل، وفق الإحصائيات الواردة في بيانات تاريخ مواجهات الفريقين.

الأهلي يتفوق في كأس مصر

وعلى مستوى بطولة كأس مصر، جمع الفريقين 33 لقاء، حقق الأهلي الفوز في 17 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.

تفوق الأهلي في السوبر المصري

وفي بطولة السوبر المصري، تواجه الأهلي والزمالك في 10 مباريات، حقق الأهلي الفوز في 8 منها، مقابل انتصارين للزمالك، دون أن تشهد مواجهاتهما في البطولة أي تعادل.

الأهلي بلا هزيمة أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وعلى الصعيد القاري، التقى الفريقان في دوري أبطال إفريقيا خلال 9 مباريات، حقق الأهلي الفوز في 6 منها، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، دون أن يحقق الزمالك أي انتصار على الأهلي في البطولة.

أول مواجهة بين الأهلي والزمالك

تعود أول مواجهة بين الفريقين إلى 9 فبراير 1917، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد في مباراة ودية.

أما أول مواجهة رسمية بين القطبين في بطولة الدوري، فأقيمت يوم 10 ديسمبر 1948، وانتهت بالتعادل 2-2.

سداسية الأهلي التاريخية

تبقى مباراة 6-1 التي جمعت الفريقين عام 2002 واحدة من أشهر مواجهات القمة في التاريخ، بعدما حقق الأهلي فوزًا تاريخيًا على الزمالك.

وشهدت المباراة تألق خالد بيبو، الذي سجل أربعة أهداف، ليصبح اسمه مرتبطًا بواحد من أبرز الانتصارات في تاريخ مواجهات القطبين.

الزمالك صاحب أكبر فوز في تاريخ القمة

وعلى الجانب الآخر، يحتفظ الزمالك بأكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما تغلب على الأهلي بنتيجة 6-0 في دوري منطقة القاهرة عام 1942، خلال الفترة التي كان النادي الأبيض يحمل فيها اسم نادي فاروق.

عبد الكريم صقر الهداف التاريخي للقمة

وعلى مستوى الهدافين التاريخيين لمباريات الأهلي والزمالك، يتصدر عبد الكريم صقر القائمة برصيد 21 هدفًا، بواقع 10 أهداف بقميص الأهلي و11 هدفًا مع الزمالك.

ويأتي مصطفى كامل طه في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا، بينما يحتل مختار التتش ومحمد أبو تريكة المركز التالي برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

صراع الصدارة يشعل القمة

تحظى المباراة المقبلة بأهمية كبيرة في ظل المنافسة المبكرة على صدارة الدوري، حيث يمتلك الزمالك والأهلي 13 نقطة لكل منهما، بينما يتصدر بيراميدز برصيد 15 نقطة.

وتجعل هذه الوضعية نتيجة القمة مؤثرة بشكل مباشر في سباق الصدارة، إذ يبحث الأهلي عن الفوز للتقدم في جدول الترتيب، بينما يتمسك الزمالك بالوصافة ومواصلة الضغط على بيراميدز.

الأهلي يبحث عن القفزة

يدخل الأهلي المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث وتحقيق قفزة في جدول ترتيب الدوري، إلى جانب تعزيز فرصه في المنافسة على لقب البطولة، خاصة في ظل البداية القوية للموسم وتقارب النقاط بين فرق المقدمة.

الزمالك يتمسك بالوصافة

في المقابل، يأمل الزمالك في استغلال القمة للحفاظ على المركز الثاني، ومواصلة الضغط على بيراميدز، مع توسيع الفارق عن الأهلي، في مباراة تمثل اختبارًا قويًا لطموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

قمة قد تعيد رسم جدول الدوري

وتبدو قمة الأهلي والزمالك واحدة من أهم محطات الموسم، في ظل التقارب الكبير في النقاط وقوة المنافسة على صدارة الدوري المصري، حيث قد تؤثر نتيجة المباراة بصورة مباشرة في شكل جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة، إلى جانب منح الفائز دفعة معنوية وفنية مهمة في سباق البطولة.

الأهلي والزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية لمحطة الكهرباء

صيانة مبرمجة تفصل الكهرباء عن 7 مناطق حيوية بطور سيناء لمدة 3 ساعات.. اليوم

محافظ الشرقية

بشرى سارة لأهالي الشرقية..اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 13 عزبة بـ فاقوس

حلقة السمك بطور سيناء

حلقة سمك طور سيناء.. آمال خفض الأسعار تصطدم بتعطل مصنع الثلج وغياب المواصلات

بالصور

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد