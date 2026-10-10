عموتة يحدد برنامج الأهلي بعد مباراة القمة

قال مصدر مسئول داخل النادي الأهلي إن الفريق سيخوض مرانًا استشفائيًا في اليوم التالي لمواجهة الزمالك، بقيادة الحسين عموتة المدير الفني والمقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، بهدف تخفيف الأحمال البدنية عن اللاعبين الذين سيشاركون في اللقاء، وتجهيزهم للارتباط الأفريقي المقبل.

تعرف على برنامج الأهلي بعد مباراة القمة

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، على أن يستأنف الفريق استعداداته يوم الأربعاء 14 أكتوبر، بخوض مران خفيف قبل التوجه مباشرة إلى المطار والسفر إلى أوغندا، لبدء التحضيرات النهائية لمواجهة كيتارا.

ويأتي البرنامج في ظل ضغط المباريات وتلاحق الارتباطات المحلية والأفريقية، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى الموازنة بين منح اللاعبين الوقت الكافي للتعافي والحفاظ على جاهزيتهم البدنية قبل انطلاق المشوار القاري