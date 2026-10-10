قبل قمة الغد.. من يفض الشراكة بين الأهلي والزمالك على صدارة الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية والعربية نحو استاد القاهرة غدًا الأحد لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في أعرق الدوريات والديربيات في الشرق الأوسط والوطن العربي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الإثارة والندية، في ظل الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب.

من يفض الشراكة بين الأهلي والزمالك

وتكتسب المواجهة أهمية استثنائية في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط، بعدما جمع كل منهما 13 نقطة، مع تفوق الزمالك بفارق الأهداف، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بفارق نقطتين، وهو ما يمنح مباراة القمة أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على اللقب خلال الفترة المقبلة.

ويدخل الأهلي المواجهة بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يكثف استعداداته الأخيرة من خلال محاضرات فنية وتحليل مقاطع فيديو لمباريات الزمالك الماضية، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وتحديد الأدوار المطلوبة من اللاعبين داخل الملعب.

كما فرض وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، حالة من السرية على استعدادات الفريق، مع منع التصريحات الإعلامية خلال المعسكر، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز والهدوء قبل المواجهة المرتقبة.

ويعول الأهلي على مجموعة من نجومه، أبرزهم إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومروان عطية ومحمد هاني، لحسم اللقاء ومصالحة الجماهير، بعد الأداء المتواضع في المباريات الأخيرة بالدوري.

في المقابل، يسعى الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية، وتجاوز خسارته الأخيرة أمام زد في كأس عاصمة مصر، معتمدًا على خبرات عبد الله السعيد وأحمد فتوح وعدي الدباغ.

وتبقى القمة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، في مواجهة لا تعترف بالحسابات المسبقة، ويطمح خلالها كل طرف إلى حصد النقاط الثلاث وفض الشراكة في جدول الترتيب، مع توجيه رسالة قوية للمنافسين في سباق اللقب.