انقسام في الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة.. ومفاضلة بين خيارين

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود حالة من الاختلاف في وجهات النظر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن موقف حسين الشحات من المشاركة في التشكيل الأساسي أمام الزمالك، في مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا "الأحد"، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

انقسام في الأهلي بسبب حسين الشحات

وأوضح المصدر أن هناك رأيًا داخل الجهاز الفني يدعم الدفع بحسين الشحات في التشكيل الأساسي، للاستفادة من إمكاناته الفنية وخبراته الكبيرة في مواجهات القمة، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، خاصة في ظل أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

في المقابل، يرى اتجاه آخر داخل الجهاز الفني أن الاحتفاظ باللاعب على مقاعد البدلاء قد يكون الخيار الأنسب، مع إمكانية الدفع به خلال الشوط الثاني، ليكون ورقة رابحة قادرة على تغيير مجريات اللقاء ومنح الفريق حلولًا هجومية إضافية وفقًا لسير المباراة.

وأضاف المصدر أن المفاضلة بين الخيارين تأتي في إطار دراسة الجهاز الفني لكافة التفاصيل المتعلقة بالتشكيل وطريقة اللعب، من أجل اختيار العناصر الأكثر قدرة على تنفيذ التعليمات الفنية والتعامل مع الضغوط المصاحبة لمباراة القمة.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف حسين الشحات النهائي قبل المواجهة المرتقبة، في ظل رغبة الفريق في الظهور بصورة قوية أمام الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية تلبي طموحات جماهير القلعة الحمراء.