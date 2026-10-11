غموض موقف عدي الدباغ.. شوبير يكشف خيارات الزمالك الهجومية قبل القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن ملامح تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي، في مباراة القمة المرتقبة، المقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال شوبير إن هناك حالة من عدم الحسم بشأن اللاعب الذي سيشارك في وسط الملعب، بين أحمد فتوح وأحمد ربيع، مشيرًا إلى أن موقف الفلسطيني عدي الدباغ من المشاركة في المباراة لا يزال غير محسوم، مع تساوي احتمالات مشاركته وغيابه بنسبة 50% لكل منهما.

وأضاف أن غياب الدباغ قد يدفع الجهاز الفني للزمالك إلى الاعتماد على أحمد شريف أو إيشو بدلًا منه، مع إجراء بعض التعديلات في خط الوسط، لافتًا إلى وجود ناصر منسي ضمن الخيارات المطروحة قبل مواجهة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة، في ظل تساويهما في رصيد النقاط، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والخططية للفريقين.

موقف الزمالك في جدول الدوري

يدخل الزمالك مواجهة القمة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، جمعها من خمس مباريات، بعدما حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحدة، دون تلقي أي هزيمة.

وسجل الفريق الأبيض ثمانية أهداف خلال مبارياته الخمس، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط، ليقدم أرقامًا دفاعية قوية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.