قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: «الحظ» سلاح الزمالك الأهم أمام الأهلي في «القمة».. والأحمر أفضل فنيًا
طلب إحاطة لضبط أسعار المستشفيات الخاصة ووقف المغالاة في فواتير العلاج
تعاون اقتصادي ودفاعي وتعليمي.. مصر وإندونيسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية
حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133
الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين
كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟
رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن
ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا
القبض على 10 أشخاص متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة
الرئيس السيسي من إندونيسيا: استهداف 5 مليارات دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030.. والنيل مسألة وجود لا تهاون فيها
أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
رئيس إندونيسيا يرحب بإدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة بالأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غموض موقف عدي الدباغ.. شوبير يكشف خيارات الزمالك الهجومية قبل القمة

عدي الدباغ
عدي الدباغ
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن ملامح تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي، في مباراة القمة المرتقبة، المقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال شوبير إن هناك حالة من عدم الحسم بشأن اللاعب الذي سيشارك في وسط الملعب، بين أحمد فتوح وأحمد ربيع، مشيرًا إلى أن موقف الفلسطيني عدي الدباغ من المشاركة في المباراة لا يزال غير محسوم، مع تساوي احتمالات مشاركته وغيابه بنسبة 50% لكل منهما.

وأضاف أن غياب الدباغ قد يدفع الجهاز الفني للزمالك إلى الاعتماد على أحمد شريف أو إيشو بدلًا منه، مع إجراء بعض التعديلات في خط الوسط، لافتًا إلى وجود ناصر منسي ضمن الخيارات المطروحة قبل مواجهة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

 

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة، في ظل تساويهما في رصيد النقاط، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

 

تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والخططية للفريقين.

موقف الزمالك في جدول الدوري

يدخل الزمالك مواجهة القمة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، جمعها من خمس مباريات، بعدما حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحدة، دون تلقي أي هزيمة.

وسجل الفريق الأبيض ثمانية أهداف خلال مبارياته الخمس، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط، ليقدم أرقامًا دفاعية قوية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

تشكيل الزمالك الأهلي مباراة القمة المرتقبة شوبير أحمد فتوح أحمد ربيع الفلسطيني الفلسطيني عدي الدباغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

ترشيحاتنا

رسميًا: شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل! إليك أولى الأجهزة المستفيدة

رسميًا شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل.. إليك الأجهزة المستفيدة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية أوتوماتيك في مصر "الأولى بأرخص سعر"..إطلاق نيسان فرونتير برو عالميًا بهذا السعر

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

بالصور

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد