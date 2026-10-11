ناقد رياضي: غيابات الأهلي في الدفاع قد تمنح الزمالك فرصة لاستغلال نقاط ضعفه في القمة

قال الناقد الرياضي مصطفى يحيى إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تأتي في توقيت مهم للفريقين، في ظل تقارب رصيدهما من النقاط، واستعدادهما للمواجهة بعد فترة التوقف الدولي.

وأوضح يحيى، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، أن الأهلي يمتلك بدائل عديدة، بينما يعاني الزمالك من محدودية الخيارات على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن الفريقين خاضا مباريات ودية خلال فترة التوقف، إلى جانب المشاركة في بطولة كأس العاصمة.

وأشار إلى أن الغيابات في خط دفاع الأهلي تمثل مصدر قلق، خاصة مع وجود مشكلات في العمق الدفاعي، موضحًا أن الزمالك قد يستغل هذه النقطة إذا نجح في تنفيذ التحولات الهجومية بصورة فعالة.

وأضاف أن الأهلي يعتمد في كثير من الأحيان على اللعب عبر الأطراف، وهو ما يتطلب تنويع الحلول الهجومية، إلى جانب الاستفادة من الكرات الثابتة، لتجاوز التكتلات الدفاعية التي قد يواجهها خلال المباراة.

وأكد الناقد الرياضي أن حسم القمة قد يرتبط بقدرة كل مدرب على قراءة مجريات اللقاء والتعامل مع التغييرات، معتبرًا أن التفاصيل الفنية والقرارات أثناء المباراة ستكون مؤثرة في النتيجة.