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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القمة 133.. استعدادات مكثفة ومفاجآت في تشكيل الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
البهى عمرو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في قمة كروية تحمل الكثير من الإثارة والترقب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

 وبين الاستعدادات الأمنية المكثفة لتأمين حضور 40 ألف مشجع، والتكهنات بشأن التشكيل الأساسي للأهلي، تتزايد التساؤلات حول اختيارات الجهاز الفني، خاصة في مركز حراسة المرمى، الذي يشهد منافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

مباراة الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والزمالك

 

كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، تفاصيل الاستعدادات الخاصة بتأمين مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن التجهيزات بدأت قبل المباراة بأسبوعين، لضمان خروج اللقاء بالشكل التنظيمي المطلوب.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الاستعدادات تتضمن تنظيم دخول الجماهير، وتحديد المسارات المخصصة لمشجعي الفريقين، إلى جانب تجهيز الإجراءات التأمينية داخل الاستاد وخارجه، بما يضمن انسيابية الحركة والحد من التكدس.

40 ألف مشجع في مدرجات استاد القاهرة

 

وأشار رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية إلى أن إجمالي الحضور الجماهيري المعلن للمباراة يبلغ 40 ألف مشجع، بواقع 20 ألف مشجع لكل فريق، مع تخصيص أبواب ومداخل وفقًا للدرجات والمقصورات والتذاكر المخصصة لكل فئة.

وأكد وجود تنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة خلال المباراة، مشيرًا إلى تغطية الاستاد بالكاميرات لمتابعة الأوضاع داخل المنشأة الرياضية ومحيطها.

وفي السياق ذاته، دعا الإعلامي أحمد موسى الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالتعليمات المنظمة للدخول والتشجيع، حفاظًا على سلامة الجميع وضمان خروج القمة في أجواء آمنة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

 

وعلى الصعيد الفني، كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن ملامح التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير سيتولى حراسة مرمى الفريق، بينما يقود أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو الخط الهجومي.

وأوضح أحمد جلال أن حسين الشحات لن يبدأ المباراة ضمن التشكيل الأساسي للأهلي، وهو ما دفع الإعلامي عمرو أديب للتعليق على موقف اللاعب خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، قائلًا: «حسين الشحات بيلعب آخر ثلث ساعة».

وتأتي هذه التوقعات في ظل ترقب جماهيري كبير للتشكيل الذي سيخوض به الأهلي المواجهة، خاصة مع أهمية المباراة في مشوار الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

الشناوي أم مصطفى شوبير؟ صراع حراسة المرمى يتصدر المشهد

 

وفي سياق متصل، أثار الإعلامي أحمد جلال تساؤلات بشأن الحارس الأنسب لحماية عرين الأهلي في مواجهة الزمالك، في ظل المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حجز مكان أساسي في التشكيل.

وطرح جلال تساؤله قائلًا: «من الأنسب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء القمة 131.. محمد الشناوي أم مصطفى شوبير؟»، في إشارة إلى حالة الجدل والترقب بين جماهير القلعة الحمراء بشأن اختيار الحارس الأساسي للمباراة.

ويحظى هذا الملف باهتمام واسع قبل انطلاق اللقاء، انتظارًا لما سيقرره الجهاز الفني بشأن حراسة المرمى، في واحدة من أبرز النقاط التي تشغل جماهير الأهلي قبل مواجهة الغريم التقليدي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

 

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات «أون سبورت»، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة القطبين، التي تحظى بأهمية خاصة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

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