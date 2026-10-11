مروان عطية ضد محمد شحاتة.. من يفرض كلمته في معركة وسط الأهلي والزمالك؟

تتجه الأنظار إلى منطقة وسط الملعب في قمة الأهلي والزمالك المقررة اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز حيث تبرز مواجهة خاصة بين مروان عطية ومحمد شحاتة في صراع يتجاوز مجرد الاستحواذ على الكرة إلى محاولة فرض السيطرة على إيقاع المباراة وتحديد شكل التفوق لكل فريق.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية في ظل تقارب موقف الفريقين في جدول الترتيب إذ يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث بينما ينفرد بيراميدز بالصدارة برصيد 15 نقطة. ومع احتدام المنافسة مبكرًا تبدو القمة فرصة لكل من الأهلي والزمالك لتوجيه رسالة قوية إلى المنافسين وهو ما يضع لاعبي الوسط أمام اختبار حقيقي في واحدة من أكثر مباريات الموسم حساسية.

لكن قراءة الأرقام الخاصة بمروان عطية ومحمد شحاتة تكشف عن اختلاف واضح في طبيعة الدور الذي يؤديه كل منهما؛ فبينما يمتلك لاعب الأهلي أفضلية في صناعة اللعب والمساهمة الهجومية وحجم التدخلات الدفاعية المباشرة يقدم لاعب الزمالك أرقامًا لافتة في الالتحامات واستعادة الكرة وقطع التمريرات لتتحول المواجهة إلى اختبار بين أسلوبين مختلفين في إدارة معركة وسط الملعب.

مروان عطية.. ورقة الأهلي لتدوير الكرة وصناعة الخطورة

يدخل مروان عطية القمة بأرقام تعكس حجم تأثيره في منظومة الأهلي ليس فقط باعتباره لاعبًا مكلفًا بواجبات دفاعية وإنما لكونه أحد العناصر التي تساعد الفريق على نقل الكرة من الخطوط الخلفية إلى المناطق الهجومية مع القدرة على تغيير اتجاه اللعب وصناعة الفرص.

وخلال 450 دقيقة خاضها في الدوري المصري هذا الموسم نجح مروان في تسجيل هدف وصناعة آخر مقابل عدم تسجيل محمد شحاتة أو صناعته أي هدف في المسابقة حتى الآن رغم تساوي اللاعبين في عدد دقائق المشاركة.

ولا يتوقف تفوق لاعب الأهلي عند الإسهامات المباشرة في الأهداف إذ صنع 7 فرص لزملائه مقابل 4 فرص لمحمد شحاتة كما سدد 9 كرات مقابل 5 تسديدات للاعب الزمالك مع تساويهما في عدد التسديدات على المرمى بواقع تسديدتين لكل لاعب.

وتعكس هذه الأرقام قدرة مروان على الظهور في مراحل مختلفة من بناء الهجمة سواء من خلال التمرير أو التقدم إلى مناطق تسمح له بالمشاركة في صناعة الخطورة وهو ما يمنح الأهلي خيارًا إضافيًا عند مواجهة دفاع الزمالك ومحاولة اختراق خطوطه.

وتظهر الفجوة بصورة أوضح عند النظر إلى أرقام التمرير بعدما نفذ مروان 291 تمريرة ناجحة مقابل 204 تمريرات لمحمد شحاتة كما بلغت لمساته للكرة 427 لمسة مقابل 303 لمسات للاعب الزمالك.

ويجب قراءة هذا الفارق في ضوء طبيعة أداء الفريقين وحجم استحواذ كل منهما وطريقة بناء الهجمات؛ فزيادة عدد التمريرات واللمسات لا تعني بالضرورة تفوقًا مطلقًا لكنها تشير إلى حجم مشاركة مروان في تداول الكرة داخل منظومة الأهلي وقدرته على الارتباط بمراحل بناء اللعب بصورة أكبر.

كما يتفوق لاعب الأهلي في التمريرات الطويلة الدقيقة بعدما نفذ 35 كرة ناجحة من هذا النوع مقابل 12 لمحمد شحاتة رغم أن نسبة دقة التمرير الطويل لديه بلغت 58% مقابل 43% للاعب الزمالك.

ومن ثم فإن أهمية مروان في القمة لن تتوقف على دوره في إفساد هجمات المنافس بل ستمتد إلى قدرته على مساعدة الأهلي في الخروج بالكرة تحت الضغط والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم واستغلال المساحات التي قد تظهر خلف لاعبي وسط الزمالك.

محمد شحاتة.. سلاح الزمالك في الالتحامات واستعادة الكرة

على الجانب الآخر يدخل محمد شحاتة المواجهة بأرقام تكشف عن طبيعة مختلفة لمساهماته داخل الملعب إذ يظهر تأثيره بصورة أوضح في الصراعات البدنية والضغط على المنافس ومحاولة قطع خطوط التمرير وهي عناصر قد تمنح الزمالك فرصة للحد من قدرة الأهلي على بناء الهجمات.

وتكشف الإحصائيات عن تفوق لاعب الزمالك في الالتحامات بعدما فاز بـ27 التحامًا بنسبة نجاح بلغت 57% مقابل 24 التحامًا لمروان عطية بنسبة 53%.

ويمثل هذا الجانب إحدى النقاط التي يمكن أن يعتمد عليها الزمالك في مواجهة وسط الأهلي خاصة إذا نجح شحاتة في تضييق المساحات أمام مروان وإجباره على التمرير تحت الضغط بدلًا من منحه الوقت الكافي للتحكم في إيقاع اللعب وتوجيه الكرة إلى الأطراف أو العمق.

ولا يتوقف تفوق شحاتة عند الالتحامات إذ استعاد الكرة 28 مرة مقابل 12 مرة لمروان عطية كما قطع 8 تمريرات مقارنة بثلاث تمريرات فقط للاعب الأهلي واعترض تسديدتين مقابل تسديدة واحدة لمنافسه.

وتشير هذه الأرقام إلى فاعلية شحاتة في بعض جوانب استعادة الاستحواذ وقطع مسارات التمرير وهي عناصر قد تكون حاسمة في مباراة يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا على الكرة في وسط الملعب.

لكن التحدي أمام لاعب الزمالك يتمثل في تحويل هذا النشاط الدفاعي إلى بداية لهجمات مؤثرة وعدم الاكتفاء بقطع الكرة أو الفوز بالالتحامات خاصة أن نجاح الفريق في استغلال التحولات السريعة قد يمنحه أفضلية في مواجهة الأهلي.

وعلى مستوى التمرير بلغت دقة شحاتة 85% متقدمًا على مروان عطية الذي سجل 82% رغم تفوق لاعب الأهلي في إجمالي التمريرات الناجحة. ويعكس ذلك اختلاف حجم المشاركة في تداول الكرة مع أفضلية نسبية للاعب الزمالك في نسبة التمريرات الصحيحة وفقًا للأرقام المتاحة.

الدفاع والهجوم.. أين تُحسم المقارنة بين الثنائي؟

عند مقارنة الجانبين الدفاعي والهجومي تبدو الكفة موزعة بين اللاعبين بدلًا من وجود تفوق مطلق لأحدهما في جميع التفاصيل.

فمروان عطية يتقدم في الإسهامات الدفاعية المسجلة بواقع 28 إسهامة مقابل 18 لمحمد شحاتة كما يتفوق في عدد التدخلات بعدما سجل 12 تدخلًا مقابل 3 فقط للاعب الزمالك.

في المقابل يتقدم شحاتة في الالتحامات الناجحة واستعادة الكرة وقطع التمريرات وهي مؤشرات توضح أن تأثيره الدفاعي يظهر بصورة مختلفة عن الدور الذي يؤديه لاعب الأهلي.

أما هجوميًا فيمتلك مروان أفضلية واضحة من حيث الأهداف والصناعة والتسديدات والفرص المصنوعة فضلًا عن المشاركة الأكبر في تمرير الكرة والكرات الطويلة الدقيقة. ومع ذلك فإن هذه الأفضلية الرقمية لا تضمن تفوقه في القمة لأن تأثير كل لاعب يرتبط بقدرته على تنفيذ مهامه وفقًا لاحتياجات فريقه وطبيعة المنافسة داخل الملعب.

وتظل المقارنة بينهما مرتبطة أيضًا بالسياق التكتيكي؛ فإذا نجح الأهلي في فرض الاستحواذ وتدوير الكرة فقد تتزايد أهمية مروان في توجيه اللعب وصناعة المساحات. أما إذا استطاع الزمالك الضغط على حامل الكرة وقطع خطوط التمرير فقد يجد شحاتة فرصًا أكبر لإظهار قدراته في استعادة الاستحواذ وبدء التحولات الهجومية.