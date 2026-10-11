«بيطير وبيبخ رابسو في ماتشات القمة» .. إبراهيم فايق يتغنّى بحسين الشحات قبل مواجهة الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن حسين الشحات يستحق المشاركة أساسيًا مع الأهلي أمام الزمالك في القمة المرتقبة، مشيرًا إلى تألق اللاعب في المواجهات الكبرى، رغم أن أحمد سيد زيزو هو الأقرب لبدء المباراة.

وقال إبراهيم فايق خلال تصريحات تلفزيونية: «لو أنا مدير فني وعندي حسين الشحات بكرة هبدأ بيه، الراجل ده بيطير وبيبخ رابسو في ماتشات القمة، لكن زيزو هو الأقرب للمشاركة أساسيًا».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.