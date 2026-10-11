إبراهيم فايق: الأهلي لن يربط نتيجة القمة بمصير «عموتة».. والمدرب مستمر مهما كانت النتيجة

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن النادي الأهلي لن يربط نتيجة مباراة القمة أمام الزمالك بمصير الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، مشددًا على استمرار المدرب في منصبه وحصوله على فرصته كاملة، بغض النظر عن نتيجة المواجهة المرتقبة.

وقال إبراهيم فايق خلال تصريحات تلفزيونية إن الأهلي لديه قناعة كبيرة بقدرات عموتة، وإن إدارة النادي قررت الاستمرار في دعمه ومنحه الوقت الكافي لتنفيذ أفكاره، دون اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على نتيجة مباراة واحدة.

وأضاف: «بنسبة مليون في المية، الأهلي لن يربط نتيجة مباراة القمة بمصير عموتة، والمدرب مستمر وموجود، وهناك قناعة كاملة تزيد عن 100% بالمدرب».

وتابع: «الأهلي قال أنا اتعلمت، والأهلي مبيغيرش مدرب كل 10 ماتشات، وهياخد فرصته كاملة، الأهلي دايس بنزين معاه وبيدعمه ومقتنع بيه وله كل الدعم الممكن بغض النظر عن النتيجة تمامًا».

وتأتي هذه التصريحات قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل سعي الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.