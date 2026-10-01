وقعت مشادة طريفة بين الإعلامي عمرو أديب ونموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، بعدما رجّح الأخير فوز النادي الأهلي في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك، في حوار شهد سخرية ومزاحًا بشأن توقعات المواجهة المرتقبة.

وبدأت الواقعة عندما أكد «كلود» أن المعطيات تشير إلى فوز الأهلي، ليرد عمرو أديب ساخرًا: «ليلتك مش هتبقى كويسة.. لاعيبة الزمالك هتقهر الذكاء الاصطناعي بعون الله».

عمرو أديب: كرة القدم لا يمكن التنبؤ بنتائجها

وأوضح “أديب” أن كرة القدم لا تخضع لتوقعات مؤكدة، مشيرًا إلى أن الإصابات وقرارات الحكام والظروف المختلفة للمباريات تجعل النتائج غير متوقعة، وهو ما يمنح اللعبة إثارتها الخاصة.

ورغم ذلك، تمسك نموذج الذكاء الاصطناعي بترجيح كفة الأهلي، ما دفع أديب إلى تحذيره من رد فعل جماهير الزمالك، مؤكدًا أن جماهير «وايت نايتس» لا تقبل التقليل من شأن فريقها.

وخلال الحوار، وجّه أديب رسالة ساخرة إلى الذكاء الاصطناعي قائلًا: «دونت ديسامس ذا وايت نايتس وإلا نايتك هتبقى مش كويسة»، مطالبًا إياه باحترام جماهير الزمالك.

واختتم أديب حديثه بروح مرحة، معلنًا دعمه للفريق الأبيض بقوله: «جو يا زمالك تومورو»، لتبقى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك محط اهتمام الجماهير، وسط التوقعات والرهانات الكروية المعتادة.