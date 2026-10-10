خالد طلعت يتوقع فوز الأهلي على الزمالك برباعية في مباراة القمة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن توقعاته لنتيجة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توقعاتي لماتش القمة بكره.. فوز الأهلي برباعية.. 4-0 أو 4-1»، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق الأحمر على تحقيق انتصار كبير أمام غريمه التقليدي.

ماتش القمه

وتترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة الأهلي والزمالك، التي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.