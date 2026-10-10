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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ريال مدريد وفياريال بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وشهد التشكيل الأساسي، وجود الفرنسي كيليان مبابي في قيادة الخط الهجومي، إلى جانب أردا جولر ويان ديوماندي، بينما عاد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي إلى حسابات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: يان ديوماندي، كيليان مبابي، أردا جولر.

مبابي وفالفيردي يدعمان صفوف ريال مدريد

وشهدت قائمة ريال مدريد وجود كيليان مبابي، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في مواجهة تركيا بدوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي، ليمنح وجوده دفعة قوية للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

كما استعاد الفريق خدمات فيديريكو فالفيردي، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني، ويشارك ضمن التشكيل الأساسي للمباراة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، بيرناردو سيلفا، تياجو بيتاريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

ترتيب ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويطمح الفريق الملكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، في حين يسعى فياريال إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في المسابقة.

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