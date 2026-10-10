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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد وفياريال
ريال مدريد وفياريال
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فياريال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو» المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وفياريال، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي إلى استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح مساره في المسابقة المحلية، بعد تعثره في الجولة الماضية أمام غريمه أتلتيكو مدريد.

موقف ريال مدريد وفياريال في جدول الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق فياريال في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويأمل الفريق الملكي في حصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، خاصة بعد الخسارة التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة الديربي التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي.

في المقابل، يطمح فياريال إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، واستغلال أي فرصة لإرباك حسابات أصحاب الأرض، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

مبابي وفالفيردي يدعمان قائمة ريال مدريد

وشهدت قائمة ريال مدريد استعدادًا للمباراة عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع منتخب فرنسا مؤخرًا.

كما استعاد الفريق خدمات لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي، الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الماضية، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل اللقاء.

وتشكل عودة الثنائي دفعة مهمة لريال مدريد، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة قوته الهجومية وتقديم أداء أفضل لحصد الفوز أمام فياريال.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وفياريال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في المواعيد التالية:

* الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.
* الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

تُنقل مباراة ريال مدريد وفياريال عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني، وسط ترقب جماهيري لمتابعة المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الملكي إلى العودة لطريق الانتصارات

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