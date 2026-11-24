خضع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا في رياضة التنس، لعملية جراحية في ركبته اليمنى، اليوم الثلاثاء، في فنلندا، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إيطالية، في خطوة قد تبعده عن منافسات التنس لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وتضع مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المقبلة محل شك.

وذكرت قنوات «راي» و«سكاي سبورت»، إلى جانب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الرياضية، أن سينر، البالغ من العمر 25 عامًا، أجرى الجراحة على يد البروفيسور لاسه ليمباينن، أحد أبرز المتخصصين في الإصابات الرياضية على مستوى العالم، داخل إحدى العيادات بمدينة توركو، غرب فنلندا.

طبيب سينر يؤكد نجاح العملية

وأكد طبيب اللاعب، هربرت شونهوبِر، في تصريح لقناة «راي» بإقليم ألتو أديجي، مسقط رأس سينر، نجاح العملية، موضحًا أنها تمثلت في إطالة الشريط الحرقفي الظنبوبي، وهي إصابة تؤثر في مفصل الركبة.

وأشار الطبيب إلى أن الجراحة كانت الخيار الأقل تدخلًا، في الوقت الذي لم يُحدد فيه حتى الآن موعد عودة اللاعب الإيطالي، المصنف الأول عالميًا سابقًا، إلى التدريبات.

ورجحت وسائل إعلام إيطالية أن يبتعد سينر عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما قد يحرمه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 إلى 31 يناير 2027.

ولم تقدم المتحدثة الإعلامية باسم سينر، التي تواصلت معها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أي رد حتى الآن.

موسم استثنائي انتهى بسبب الإصابة

وكان سينر قد حقق خلال العام الحالي إنجازًا لافتًا، بعدما أحرز خمسة ألقاب متتالية في دورات الألف نقطة، ببطولات إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو ومدريد وروما، إلى جانب تتويجه بلقب ويمبلدون.

لكن اللاعب الإيطالي لم يخض أي مباراة منذ مشاركته في البطولة الإنجليزية، بسبب إصابته باعتلال في أوتار الركبة اليمنى، والتهاب في المنطقة المحيطة بالشريط الحرقفي الظنبوبي.

ولجأ سينر إلى استشارة عدد من الأطباء المتخصصين والخضوع لعلاجات أولية، قبل أن يقرر في نهاية المطاف اللجوء إلى الجراحة، بعدما أرجأ عودته إلى المنافسات أكثر من مرة، ثم أعلن إنهاء موسمه مطلع أكتوبر الماضي.

وخلال فترة غيابه، فقد اللاعب صدارة التصنيف العالمي، التي آلت إلى الألماني ألكسندر زفيريف.

حضور في تورينو دون مشاركة

وكان سينر قد حضر إلى مدينة تورينو مع انطلاق البطولة الختامية لرابطة لاعبي التنس المحترفين، التي كان يحمل لقبها في النسختين الماضيتين، لكن وجوده اقتصر على المشاركة في الفعاليات والالتزامات المرتبطة بشركائه ورعاته.

وفي فيلم وثائقي، كشف اللاعب الإيطالي عن المعاناة التي رافقت إصابته، موضحًا أن حالته كانت تتغير من يوم إلى آخر.

وقال سينر: «كانت هناك أيام لا أشعر فيها بأي ألم، وأتمكن من اللعب دون أي مشكلة، وأيام أخرى لا أستطيع فيها حتى التحرك».

وأضاف: «أسوأ ما في هذه الإصابة بالنسبة إليّ هو أنني لا أستطيع المنافسة أو ممارسة كرة المضرب. حتى حياتي خارج الملاعب أصبحت أكثر تقييدًا، ببساطة لأنني لم أعد قادرًا على القيام بالأشياء التي أحبها حقًا، وذلك لرغبتي في حماية ركبتي قدر الإمكان».