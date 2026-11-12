مواجهات قوية في ربع نهائي بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة

تقام اليوم الخميس منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال، التي تقام على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد منافسات دور الثمانية إقامة 4 مواجهات قوية، حيث يلتقي إنبي المصري نظيره الساحل الكويتي، ويواجه الفحيحيل الكويتي فريق قطر القطري، فيما يلعب القناة المصري مع سار الرياضي البحريني، ويلاقي بتروجيت المصري فريق الأدب والرياضة كفرشيما اللبناني.

وكانت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة السيدات قد أسفرت عن تأهل كل من إنبي وبتروجيت والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي "مصر"، والرواد السوري، إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي من البطولة العربية للسيدات، حيث يلتقي بتروجيت المصري مع الرواد السوري، بينما يواجه إنبي مواطنه المشروع القومي، في قمة مصرية خالصة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات في نسختها الـ37 خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري.