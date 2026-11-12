رئيس وزراء النرويج يحث على تسريع التحول في قطاع الطاقة خلال مؤتمر (كوب 31)

حث رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره الشركاء في مؤتمر المناخ (كوب 31) المنعقد في تركيا، على تسريع التحول في قطاع الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الوصول إليها .

وقال غار ستوره - في كلمة له أمام المؤتمر نقلتها قناة "تي آر تي" التركية اليوم الخميس - إنه "يوجد لدينا الأدوات اللازمة من أجل خفض الانبعاثات والطاقة المتجددة والحلول التقنية لإزالة الكربون من قطاعي النقل والصناعة".

وأضاف غار ستوره أن التغييرات الصناعية ضرورية وممكنة وبالغة الأهمية في آنٍ معا"، مشيرا إلى إمكانية إعادة العالم إلى المسار الصحيح.

وقد انطلق مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية يوم الإثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبرالجاري، وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.