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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهم صاحب شركة مقاولات.. مصرع عاملين مصريين في انهيار مبنى بإيطاليا وإصابة ثالث

إيطاليا
إيطاليا
إلهام عبد العزيز

لقي عاملان مصريان مصرعهما إثر انهيار مبنى خلال أعمال ترميم قصر باوليني في منطقة سان بيو دي فونتيكيو، بمقاطعة لاكويلا الإيطالية، فيما أُصيب عامل ثالث بجروح خطيرة، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشاله حيًا من تحت الأنقاض.

 

مصرع عمال مصريين في إيطاليا 

وتدخلت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة الإطفاء الإيطالية على الفور عقب وقوع الحادث.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الضحيتين من أصول مصرية؛ الأول يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو صاحب شركة مقاولات فردية متعاقدة من الباطن لتنفيذ المشروع، ويقيم في مدينة ميلانو، بينما يتخذ من بلدة باريسكيانو، القريبة من موقع انهيار قصر باوليني، مقرًا لإقامته. 

أما الضحية الثانية فيبلغ من العمر 40 عامًا، وكان يعمل لدى الأول.

وبحسب المعلومات المتاحة، كان العمال الثلاثة يعملون في الجزء الخارجي من المبنى، الذي يتكون من ثلاثة طوابق في أحد أجزائه وطابقين في جزء آخر.

وبينما كانوا يستعدون لتجهيز موقع العمل تمهيدًا لبدء أعمال الترميم، ومن بينها تركيب السقالات التي لم تكن مثبتة بالجدار، انهار جدار يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار، ما أدى إلى سقوطه عليهم ودفنهم تحت الأنقاض.

من جانبها، فتحت النيابة العامة في لاكويلا تحقيقًا في وفاة العاملين إثر انهيار المبنى الذي ظل غير صالح للسكن منذ زلزال لاكويلا عام 2009، وذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه فرق العمل لبدء أعمال ترميمه بمنطقة سان بيو، التابعة لبلدية فونتيكيو في مقاطعة لاكويلا.

وأُسند ملف التحقيق إلى المدعي العام جويدو كوكو، فيما تتولى قوات الدرك الإيطالية (الكارابينييري) إجراء التحريات.

إيطاليا مصرع مصريين في إيطاليا مقاول الجالية المصرية في إيطاليا

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