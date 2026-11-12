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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فادي عبدالله خلال مؤتمر صحفي: السوق العقارية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى

أكد المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة أوربن لينز الكويتية للتطوير العقاري، أن السوق العقارية المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متنوعة، مدعومة بالتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وتنامي المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأوضح عبدالله، خلال مؤتمر صحفي، أن التطور العمراني الذي تشهده مصر يفتح مجالات جديدة أمام شركات التطوير العقاري، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وغرب القاهرة والمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم النشاط الاستثماري.

وأضاف أن الشركة تستهدف رفع استثماراتها في مصر من 100 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، مع التخطيط لضخ 10 مليارات جنيه خلال عام 2027، مقابل نحو 4 مليارات جنيه متوقعة بنهاية 2026.

وأشار إلى أن معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة تعكس استمرار النشاط الإنشائي بالسوق المصرية، حيث بلغت نسبة الإنجاز بأحد المشروعات السكنية نحو 80%، ووصلت إلى 60% بأحد الأبراج متعددة الاستخدامات، و25% بمشروع سكني آخر، فيما اكتملت تسليمات أحد المشروعات التجارية والإدارية قبل موعدها المحدد.

ولفت إلى أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية جديدة في البحر الأحمر وغرب القاهرة والساحل الشمالي، ضمن توجه للتوسع في الأنشطة العقارية والفندقية.

من جانبه، أكد المهندس شادي عبدالله، الرئيس التنفيذي بالمشاركة، أن تنوع الطلب على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية يعكس تعدد الفرص داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية جودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم في دعم ثقة المشترين واستدامة النشاط العقاري.

وفي إطار تنويع الاستثمارات، كشف فادي عبدالله عن دراسة التوسع في قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على مدارس تعمل بنظام التعليم الدولي، إلى جانب بحث إنشاء جامعات خاصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتطوير الخدمات التعليمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن الرعاية الصحية تمثل محورًا آخر للتوسع، من خلال دراسة إنشاء مراكز طبية ومستشفيات خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية والمساهمة في تطوير البنية التحتية الصحية.

وتعكس هذه الخطط تنامي اهتمام الاستثمارات الخليجية بالاقتصاد المصري، ليس فقط في القطاع العقاري، وإنما أيضًا في القطاعات الخدمية المرتبطة بالتعليم والصحة، فيما تستهدف الشركة تحقيق عوائد سنوية تقدر بنحو 50 مليون جنيه من مشروع Eastlane بالقاهرة الجديدة، من خلال الاحتفاظ بوحداته التجارية وتشغيلها بنظام التأجير.
 

مؤتمر صحفى مصر

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