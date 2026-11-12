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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب يوميا.. محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تحلية مياه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

وقّع الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، بطاقة إنتاجية تتراوح من 20 ألفًا إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد البرقي أن التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر يأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز منظومة مياه الشرب ، بما يواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني والاستثماري والسياحي الذي تشهده مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن مشروعات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة المائية وتأمين احتياجات المواطنين والمنشآت المختلفة.

وأضاف المحافظ أن إنشاء محطة التحلية الجديدة بمنطقة شمال الأحياء يمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بمدينة الغردقة، ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة، وتحسين مستوى الخدمة والحد من أزمات نقص المياه وخاصة في فصل الصيف ، مؤكدًا استمرار المحافظة في

الغردقة محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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