قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: ليبرمان يرفض عرض تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو ويتمسك بدعم «إيزنكوت» لتشكيل الحكومة المقبلة
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي.. وإحياء الدور الحضاري للوقف وتطوير الخطاب الديني
4 وفيات و12 إصابة.. إنهيار مبني في بروكلين الأمريكية
الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك
لسوء النتائج.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مايكل كاريك
الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.. وسقوط أمطار على عدة مناطق
تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق.. وانخفاض في كرتونة البيض
شوبير يكشف حقيقة تقدم شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد الزمالك
توضيح عاجل من التعليم بشأن مشاريع “طلاب 2 بكالوريا” وطريقة تقييمها
هل يحق للطالب الراسب في 2 ثانوي الالتحاق بنظام البكالوريا؟..التعليم تحسم الجدل
الكاف يفتح باب الترشيح للدول لاستضافة 3 نسخ جديدة من أمم أفريقيا
المؤبد لموظف قتـ.ـل فتاة بعد مطالبته بالزواج منها وتهديدها بكشف علاقتهما في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فضل شاكر ونجله يجريان بروفات حفلهما بقطر .. صور

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد البهى

يجري الفنان فضل شاكر ونجله الفنان محمد شاكر، الي بروفات حفلهما المقرر إقامته خلال الساعات القادمة، بالعاصمة القطرية. 

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، خاصة أن لقاء فضل شاكر ونجله على مسرح واحد يمثل حالة فنية مميزة، تجمع بين جيلين من الغناء العربي، وتمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بألوان موسيقية متنوعة، تجمع بين الأغنيات الكلاسيكية ذات الطابع الرومانسي والأعمال الغنائية الحديثة.

ومن المنتظر أن يقدم الثنائي خلال الأمسية مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحًا واسعًا، حيث يستعيد فضل شاكر عددًا من أبرز أعماله التي صنعت مكانته لدى الجمهور العربي، فيما يقدم محمد شاكر مجموعة من أغنياته التي استطاع من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية خاصة به.

فضل شاكر الفنان فضل شاكر محمد شاكر الفنان محمد فضل شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

ترشيحاتنا

النائبة وفاء رشاد

برلمانية تطالب البنوك بإعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم البنكية

نانسي نعيم

نانسي نعيم: مؤتمر البرلمان الدولي بجنيف فرصة لتعزيز حماية حقوق الإنسان

مستقبل وطن

مستقبل وطن يصل محافظة قنا.. ويسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد