فضل شاكر ونجله يجريان بروفات حفلهما بقطر .. صور

يجري الفنان فضل شاكر ونجله الفنان محمد شاكر، الي بروفات حفلهما المقرر إقامته خلال الساعات القادمة، بالعاصمة القطرية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، خاصة أن لقاء فضل شاكر ونجله على مسرح واحد يمثل حالة فنية مميزة، تجمع بين جيلين من الغناء العربي، وتمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بألوان موسيقية متنوعة، تجمع بين الأغنيات الكلاسيكية ذات الطابع الرومانسي والأعمال الغنائية الحديثة.

ومن المنتظر أن يقدم الثنائي خلال الأمسية مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحًا واسعًا، حيث يستعيد فضل شاكر عددًا من أبرز أعماله التي صنعت مكانته لدى الجمهور العربي، فيما يقدم محمد شاكر مجموعة من أغنياته التي استطاع من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية خاصة به.