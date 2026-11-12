ناهد شاكر تكشف أسرارًا عن حياة شادية: أحبت فريد الأطرش وكادت قصة حبهما تنتهي بالزواج

كشفت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، عن جوانب إنسانية ومحطات خاصة في حياة «دلوعة السينما المصرية»، متحدثة عن قصص حبها وزيجاتها وعلاقتها بنجوم الفن، إلى جانب تفاصيل من حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات»، المذاع عبر قناة النهار.

وقالت ناهد شاكر إن شادية كانت تربطها علاقة صداقة قوية بالفنان كمال الشناوي، كما كشفت عن قصة حب جمعت عمتها بالفنان فريد الأطرش، موضحة أن شادية أحبته، وكادت قصة حبهما أن تنتهي بالزواج.

وأضافت أن شادية تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، وكانت هذه الزيجة أطول فترة زواج في حياتها، كما تزوجت من مصطفى أمين، مشيرة إلى أنها كانت شاهدة على تلك المرحلة من حياة الفنانة الراحلة.

وتطرقت ناهد شاكر إلى الجانب العائلي والإنساني في حياة شادية، مؤكدة أنها كانت تتحمل مسؤولية أسرتها وتنفق على جميع أفرادها، وكانت تحرص على شراء كل احتياجاتها، لافتة إلى أن وفاة شقيقها تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا عليها، وعاشت فترة طويلة من الحزن بعد رحيله.

وعن هوايات شادية واهتماماتها الشخصية، أوضحت أنها كانت تعشق العرائس، وتحرص على شراء عروسة من كل بلد تسافر إليها، كما كان اللون الموف هو لونها المفضل.

وأكدت أن شادية كانت «ست بيت» بجدارة، وطباخة ماهرة، ولم تنقطع صلتها بالفن حتى بعد قرار اعتزالها، إذ كانت تتابع الأعمال الفنية باستمرار، رغم ابتعادها عن الساحة الفنية والأضواء.