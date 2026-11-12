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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تقدم «ملحمة النصر».. عرض مسرحي يجسد بطولات أبطال مصر

ملحمة النصر
ملحمة النصر
أحمد إبراهيم

في إطار الدور الثقافي والفني والتوعوي الذي تضطلع به أكاديمية الفنون، وحرصها على تعزيز قيم الانتماء والولاء وترسيخ الوعي الوطني لدى طلابها من خلال الأنشطة الفنية المرتبطة بالمناسبات القومية، يستعد المعهد العالي لفنون الطفل، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتورة ياسمين فراج وكيل المعهد، لتقديم العرض المسرحي التسجيلي «ملحمة النصر»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، على مسرح نهاد صليحة.

ويأتي العرض نتاجًا لإبداعات طلاب المعهد في مختلف التخصصات، بالتوازي مع الورش الفنية التي تسهم في صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم، حيث تنطلق أحداثه من تساؤل يطرحه طفل على والده: «إحنا ليه بنحارب والناس بتموت؟»، ليبدأ الأب في سرد حكاية الهزيمة ومرارتها، والنصر وحلاوته، وقيمة التضحية والفداء.

ويستعرض العمل نماذج من البطولات والتضحيات الخالدة لشهداء وأبطال مصر، من بينهم الشهيد سيد البسطويسي، صاحب مقولة «هنا موتي ومقبري»، والشهيد سيد زكريا، الذي دمر ثلاث دبابات بمفرده، والبطل أحمد إدريس النوبي، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كوسيلة للاتصال المشفر، إلى جانب إبراز الدور البطولي للمرأة المصرية، ممثلًا في السيدة سيدة الكمشوشي، التي ساندت الجنود على الجبهة.

ويشارك في بطولة العرض جمال عبد الحميد، وهناء فاروق، والطفل سيف وليد، ومصطفى جلال، وأحمد يسري، والوليد مصطفى، وآخرون.

العرض من كتابة وأشعار رامي غراب، وألحان وتوزيع موسيقي محمد نعيم عيسى، وإشراف وتصميم الديكور والأزياء الدكتور عادل ناجي، والمادة الفيلمية والمونتاج حسام زكريا، وإخراج الجرافيك ماريو ممدوح ورودينا البنا، والإخراج التنفيذي نانو مرسي، وتحت الإشراف الفني للفنان القدير جلال عثمان.

أكاديمية الفنون المعهد العالي لفنون الطفل نبيلة حسن ياسمين فراج

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