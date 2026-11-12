إيركايرو تعزز أسطولها الجوي بانضمام الطائرة رقم 43.. وتواصل ترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا

استقبلت الشركة طائرة من طراز Airbus A320-214 CEO، لتنضم إلى أسطولها الجوي باعتبارها الطائرة رقم 43 ضمن إجمالي أسطول الشركة، والطائرة رقم 13 من طراز A320 CEO، الأمر الذي يمثل إضافة جديدة تعكس استمرار خططها الطموحة لتطويرو تحديث أسطولها ومواكبة معدلات النمو المتسارعة في عملياتها التشغيلية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية النمو والتوسع التي تنتهجها شركة إيركايرو، وتعزيزًا لقدراتها التشغيلية ومكانتها المتنامية في سوق النقل الجوي.

ويأتي انضمام الطائرة الجديدة امتدادًا لمسيرة التطور المطرد التي تشهدها إيركايرو خلال الفترة الأخيرة، والتي نجحت خلالها في تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع شبكة خطوطها الجوية، بما يدعم حضورها المتنامي في الأسواق الحلية و الإقليمية والدولية، ويعزز قدرتها على المنافسة بقوة في صناعة النقل الجوي، التي تشهد تطورات متسارعة وتنافسية متزايدة.

وتعكس هذه الإضافة التزام إيركايرو بمواصلة الاستثمار في تنمية أسطولها وتعزيز إمكاناتها التشغيلية، بما يتيح لها زيادة مرونة التشغيل، ودعم خطط التوسع في الوجهات الحالية وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي، وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملائها من مختلف الأسواق.

وتواصل إيركايرو تنفيذ رؤيتها الطموحة لترسيخ مكانتها كشركة طيران ذات حضور إقليمي ودولي مؤثر، من خلال التوسع المدروس، وتطوير منظومة التشغيل، وتعزيز كفاءة الأداء، بما يسهم في دعم حركة السياحة والسفر، وتعزيز الربط الجوي بين مصر ومختلف دول العالم.