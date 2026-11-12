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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5سيارات ميني فان 2027 في السوق المصري .. مواصفات وأسعار وصور

سيارات ميني فان 2027
سيارات ميني فان 2027
إبراهيم القادري

يتواجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج يو تور، وام جى جي 50 بلس، وبى واى دى ام 9، وفورثينج في9، وكيا كارنفال .

فورثينج في9 2027

تحصل سيارة فورثينج في9 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 202 حصان، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتومايتك .

فورثينج في9 2027

تباع سيارة فورثينج في9 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 650 ألف جنيه .

بى واى دى‬ ام 9 2027

تستمد سيارة بى واى دى‬ ام 9 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 275 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها عزم دوران 315 نيوتن/متر، وبطارية سعة  36.6 كيلوواط/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ ام 9 2027

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ ام 9 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ ام 9 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 849 ألف جنيه .

ام جى جي 50 بلس 2027

قوة سيارة ام جى جي 50 بلس 2027 تصل إلي 170 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى جي 50 بلس 2027

يصل سعر سيارة ام جى جي 50 بلس 2027  في سوق السيارات المصري إلي مليون و 325 ألف جنيه .

فورثينج يو-تور 2027

خزان وقود سيارة فورثينج يو-تور 2027 يصل إلي 55 لتر، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج يو-تور 2027

تأتى سيارة فورثينج يو-تور 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 620 ألف جنيه .

كيا كارنفال 2026

عزم دوران سيارة كيا كارنفال 2026 يصل إلي 366 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 242 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا كارنفال 2026

سيارة كيا كارنفال 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 849 ألف جنيه .

كيا كارنفال سوق السيارات المصري ام جى جي 50 بلس فورثينج يو تور بى واى دى‬ ام 9 فورثينج في9 فورثينج في9 2027 فورثينج يو تور 2027 كارنفال 2027

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